LIAF: assistenza telefonica per chi vuole smettere di fumare

La LIAF-Lega Italiana Antifumo- informa che: “Sono centinaia le richieste di aiuto e le domande che arrivano ai medici di tutta Italia tramite i mezzi di comunicazione.”

LIAF grazie al supporto tecnico ed alla collaborazione di Netith, azienda leader di mercato nella Costumer Experience, ha deciso di rispondere a queste richieste attivando un servizio telefonico di assistenza psicologica gratuita disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero: 0952292444.

Il servizio potrà fornire un supporto concreto e veloce a tutti i cittadini italiani.

«La tecnologia e l’innovazione- riferisce l’Amministratore Delegato di Netith, Franz Di Bella- è al servizio degli utenti e deve dimostrare oggi un forte elemento di solidarietà e cooperazione».

Infatti, forte della decennale esperienza nella lotta al tabagismo, LIAF intende offrire un servizio di assistenza specifico anche sui problemi legati alle più diffuse dipendenze.

“Lo stato di isolamento e la costante paura per la propria salute- riferisce l’associazione-non aiutano di certo coloro che, prima dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus, avevano deciso di intraprendere un percorso virtuoso di uscita dal tabagismo o dall’abuso di alcol e droga.”

«Ci servono dati per trovare le risposte più efficaci a combattere questa epidemia su ogni fronte- commenta il presidente LIAF Ezio Campagna- e per farlo noi stiamo mettendo insieme tutte le professionalità e i ricercatori che da anni ci sostengono.»

«È importante controllare le dipendenze- sostiene il responsabile scientifico di LIAF, Riccardo Polosa- per evitare che flussi ancora più importanti di pazienti affetti da ulteriori patologie affollino gli ospedali.»

« Lavoriamo insieme per raggiungere un obiettivo comune: studiare e fornire soluzioni valide e sicure per ridurre il danno non solo da fumo ma anche in altri ambiti di salute pubblica» conclude, in ultimo, Polosa.

