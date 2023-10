La Sicilia parteciperà all’edizione dello Zecchino d’Oro 2023 in onda dall’1 al 3 dicembre 2023 su Rai 1. La voce che rappresenterà l’isola è di Matilda, di soli 9 anni e originaria di Fiumefreddo di Sicilia (CT). Il brano che canterà porta il titolo di Ballano, scritto da Carmine Spera e Antonio Buldini. L’evento, per la quinta edizione consecutiva, vedrà la partecipazione di Carlo Conti in qualità di direttore artistico. La partecipazione di Matilda, giovane appassionata di canto, amante delle costruzioni Lego e della bicicletta, segna il 68esimo contributo siciliano allo Zecchino d’Oro, dal suo debutto nel 1959 fino a oggi.

«La canzone Ballano mi piace tantissimo perché parla degli animali ma anche della pace», afferma Matilda. Il testo della canzone immagina un mondo in cui cani, gatti, topi, lupi, agnelli, falchi e colombe danzano insieme, superando le barriere e creando un mondo di pace e libertà. Matilda fa parte dei 17 solisti che, con il supporto del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, canteranno le 14 canzoni in gara selezionate.

I testi, scritti da 35 autori, tra cui esperti di canzoni per bambini e celebri artisti come Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Lorenzo Baglioni e molti altri, dimostrano ancora una volta come la musica dello Zecchino d’Oro rappresenti un mezzo unico per affrontare temi attuali attraverso il linguaggio dell’infanzia. I testi delle canzoni spaziano dall’importanza di abbattere barriere e confini alle questioni ambientali, dal rapporto con il futuro all’importanza e al significato della pace, dalla ricchezza delle diversità alla musica come veicolo di valori fondamentali per la società, come l’incontro e il dialogo. La 66esima edizione, intitolata La musica può, celebra tutto ciò che la musica ha generato nei suoi oltre 60 anni di storia.