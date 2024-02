La politica va a teatro. Con la nuova scommessa di Andrea Adriatico, regista teatrale e cinematografico, che porta in scena XYZ-Dialoghi leggeri tra inutili generazioni, uno spettacolo che mette a confronto giovani attori ed esponenti politici del territorio. L’opera debutterà venerdì 23 febbraio, con replica il 24 alle 21.15, al teatro Libero di Palermo. Due gli ospiti delle rispettive serate: Maurizio Carta, assessore al Centro Storico del comune di Palermo, e Mariangela Di Gangi, consigliera comunale di Palermo.

Si tratta di un confronto schietto e senza filtri, dove chi pratica la politica si metterà in gioco sul palcoscenico: una rappresentazione inedita in tour per l’Italia in cui le giovani generazioni vogliono raccontare esperienze, fallimenti, speranze rispetto al tema della politica che da sempre illude e disillude, in un esperimento performativo che mette a confronto gli attori con chi ha deciso di investire nella gestione del bene comune.

Sul palco, una dozzina di attori delle generazioni X, Y e Z: per intenderci, un gruppo di performer che va dalla classe ’60 a quella post 2000. Una commistione di diversità che si confronterà con degli esponenti politici intenti a mettersi in gioco in questo progetto.

Un esperimento in forma di grand tour nelle città italiane, per scoprire la politica dei luoghi e l’identità di chi fa politica nei territori: un progetto che promette di ripensare a questo tema in una chiave nuova.