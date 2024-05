Il festival Rendez-Vous, in chiusura della sua XIV edizione, regala al pubblico italiano un evento speciale dedicato a Vincent Macaigne. Il focus, in presenza dell’attore e regista francese, si svolgerà a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, e a Palermo, al Cinema Rouge et Noir. Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut français Italia, sotto la responsabilità dell’addetto audiovisivo Rémi Guittet e la direzione artistica di Vanessa Tonnini, e co-organizzato con Unifrance, l’organo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo, presieduto da Gilles Pélisson e diretto da Daniela Elstner. Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, sottolinea la presenza in Italia «di un artista completo che rappresenta il cinema e la società francese in tutti i suoi aspetti, dalla tenerezza alla rabbia, dall’emozione all’impegno. Un attore dalle molteplici sfaccettature, sempre giusto e generoso».