La manifestazione per gli appassionati di fumetti, anime, giochi da tavolo, videogiochi e cosplay da tutta Italia è in arrivo con il ritorno del Trapani Comix, il primo Festival mediterraneo della Pop Culture, che si svolgerà il prossimo 24, 25 e 26 maggio alla Villa Margherita di Trapani. Come da tradizione, le novità saranno annunciate giorno dopo giorno tramite i canali social, con numerose sorprese tra nuove aree tematiche e tantissimi ospiti.

Il cuore della fiera sarà rappresentato dall’area destinata ai comics, con numerosi editori di fumetti, libri di narrativa e graphic novels che saranno presenti con i loro stand espositivi. Sarà, inoltre, riservata un’arena Esports con console e postazioni gioco per tutti gli amanti dei videogiochi. «Per noi questo è un anno molto speciale: è la nostra quinta edizione e ci teniamo ancora di più che tutto possa essere speciale – affermano i Nerd Attack, trasmissione radiofonica di Radio102 che ha creato il Trapani Comix – Stiamo lavorando giorno e notte per regalare alla provincia un evento mai visto: saranno tre giorni e tre notti di spettacoli, esibizioni, talk, cultura e divertimento».

Nato per celebrare la cultura pop – tra fumetti, cinema d’animazione e mondo video-ludico – il Trapani Comix coinvolge anche brand nazionali in qualità di partner e ospiti di caratura, e ha reso la città siciliana un punto di riferimento per gli amanti del genere. L’evento fa parte di Riff, la Rete nazionale dei Festival italiani del fumetto che ha lo scopo di valorizzare la nona arte in ogni suo aspetto.