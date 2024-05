Dopo il successo del MessinaCon Day Zero, arriva il secondo evento sempre legato al marchio Messinacon, creato da StrettoCrea: StrettoGames. Nella sua seconda edizione StrettoGames porterà un sacco di novità, prima tra tutte la location, ovvero Villa Dante. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà il 19 Maggio dalle ore 11 alle ore 20. E si rinnovano le partership con Fumetteria La Torre Nera, Role &Roll, Cuore di Drago, Il Signore dei Cosplay, Semaluma Cosplay, Studio Ronin, Messina Social City Fondazione Architetti del Mediterraneo e l’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Messina.

La seconda novità sarà non solo la mostra Lego a cura di SGR ENTERTEIMENT, ma anche la presenza dell’associazione tolkeniana Eriador con un interessante dibattito su Il legendarium tolkeniano nel mondo videoludico. Inoltre ci saranno tornei di Magic e di Lorcana, tornei LARP, console e un sacco di novità che verranno annunciate a brevissimo, tra cui la possibilità di acquistare i biglietti della prossima edizione del MessinaCon.

«Il gioco è un media artistico a tutti gli effetti, ma è ancora più complesso in assenza di cultura, ovvero di cosa sia», dice Giuseppe Mulfari di StrettoCrea. «Se noi chiediamo a una persona per strada di dare una definizione di gioco, fanno davvero fatica. Per me il gioco è un contesto di finzione con delle regole in cui sei chiamato a fare delle scelte, in maniera molto semplice. Ed è utile proprio nella sua funzione di finzione, perché in questo spazio – che è sano perché è finto – io posso concedermi qualsiasi cosa. Il gioco può essere anche considerata una sorta di palestra delle emozioni: ti alleni per utilizzarle e gestirle».