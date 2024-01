Con l’arrivo del nuovo anno, sono arrivati i tanto attesi saldi invernali in tutta Italia. Dando uno sguardo più dettagliato alle date, gli appassionati dello shopping, in Sicilia, avranno molto tempo per approfittare delle offerte, poiché il periodo di sconti si estenderà per più di due mesi, fino al 15 marzo.

La Sicilia, affacciata sul Mar Mediterraneo, non è solo una rinomata destinazione turistica, ma anche un luogo artistico, di culto e di moda. L’aspetto distintivo dei saldi di cui beneficiano gli acquirenti siciliani, è la durata estesa delle promozioni. Nel Lazio, ad esempio, dureranno solamente sei settimane; mentre, in Piemonte e Liguria otto. In tutte le altre regioni, la durata è di circa due mesi. Le uniche regioni a spingersi oltre sono state, appunto, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta.

Le vie dello shopping nelle principali città siciliane sono già animate da qualche giorno, con decine di migliaia di persone alla ricerca dell’affare. Dai capi di abbigliamento alla tecnologia, dall’arredo agli articoli per la casa. Se per qualcuno è solo un hobby, per altri, specie per i commercianti, quest’occasione rappresenta un punto di rilancio.