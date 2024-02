La decima edizione del Milazzo Film Festival punta i riflettori sulla figura dell’attore, sui più importanti nomi del mondo del cinema e sul coinvolgimento delle scuole: grandi novità per il festival in programma dal 29 febbraio al 3 marzo presso il teatro Trifiletti di Milazzo. Ospite d’eccezione sarà Lino Banfi, considerato uno dei più grandi comici cinematografici dai tempi di Totò.

Banfi riceverà l’Excellence Acting Award, lo stesso premio che verrà consegnato anche a Fabrizio Bentivoglio con il suo monologo Piccolo almanacco dell’attore: dall’idea di voler dare rilievo al lavoro dell’attore, il festival ha spostato le date e ha ripensato la propria identità scegliendo di esplorare e celebrare gli interpreti e l’arte della recitazione per i quali non esiste in Italia un vero e proprio festival dedicato.

I direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti raccontano in conferenza stampa: «Ci saranno gli attori al centro dell’attenzione. Vogliamo mettere in scena la professione e l’amore che il pubblico ha nei loro confronti – prosegue Sesti – e per questo abbiamo cercato di comporre una sorta di bouquet di eccellenze attoriali diverse per appartenenza generazionale e percorsi».

«Abbiamo accettato di dirigere il Milazzo Film Festival – hanno aggiunto i direttori artistici – perché abbiamo conosciuto sul territorio un’energia e una passione che possono portare Milazzo Film Festival Attorstudio a diventare uno dei più importanti festival siciliani. Cosa troverà chi seguirà il nostro festival? Il coinvolgimento delle scuole e delle istituzioni, un palinsesto che contiene spettacoli e conversazioni dal vivo, proiezioni di film inediti nell’area e il momento di gala delle premiazioni: il programma è stato curato in modo tale da creare quattro giornate in cui chiunque si recherà al Teatro Trifiletti troverà, gratuitamente, una articolata offerta di rilevanza culturale e di spettacolo».