Domani, giovedì 25 aprile, ad Acireale parte la Festa dei Fiori. Una settimana ricca di eventi per l’edizione 2024. Il programma completo è stato illustrato alla presenza del sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, del presidente della Fondazione Carnevale di Acireale Nando Ardita, dell’assessore al Turismo Enzo Di Mauro e dell’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano.

Si inizia, appunto, il 25 aprile, con Max Gazzè e il suo “Musicae Loci” con l’Orchestra Calabrese in Piazza Duomo. Il 26, 27 e 28 aprile si entrerà nel vivo della manifestazione con le sfilate lungo le vie del centro storico dei sei carri infiorati realizzate dai maestri artigiani acesi, che anche quest’anno contemplano temi sociali e d’attualità. Il 26 aprile saranno inoltre inaugurati le mostre e i mercati di artigianato, fiori e piante “Fiori in Fiera” in centro storico e poi alle 21 tutti in piazza con “Discomania Radio 105”.

Il 27 aprile sarà la volta degli artisti di strada, spettacoli di giocoleria, acrobazie, magie per grandi e piccini e gruppi folkloristici. Non mancheranno i carri in miniatura e la possibilità di visitare i musei del Carnevale, delle uniformi storiche e dei Pupi Siciliani. E a proposito, sempre sabato 27 aprile in piazza Alfio Grassi alle 18 e alle 19, sarà possibile assistere agli spettacoli di “Opera dei Pupi” e alle 21:30 in piazza Duomo si esibirà in concerto la band milanese “Le Vibrazioni”. Il 28 aprile spazio alle degustazioni guidate e alla musica folk con Mario Venuti e Kaballà in piazza Duomo. Alle 23 la la premiazione del concorso carri infiorati. L’1 maggio gran finale con il “Concertone”: 12 ore di musica no stop con artisti locali e la partecipazione straordinaria di Bandabardò&Cisco. E…arrivederci all’edizione 2025 della “Festa dei Fiori” di Acireale.