Il capodanno a Catania ha preso quest’anno note particolari, giovani e alternative. A riempire una piazza così fervida come quella del Duomo di Catania ci hanno pensato artisti dal calibro di Tananai, Mario Biondi, Anna Castiglia e tanti altri giovani talenti. Il capoluogo etneo si è preparato ad accogliere il 2024 in grande stile, con una festa a ritmo di musica nel cuore pulsante della città.

Le temperature, stranamente miti nonostante l’arrivo dell’inverno, hanno favorito l’affluenza e la partecipazione a questo grande evento, intrattenendo le persone fino a tarda sera. Il concerto, presentato da Ruggero Sardo e Chiara Esposito e organizzato dal Comune di Catania, ha fatto registrare un sold out di presenze in pieno centro storico: un episodio poco comune se non durante i festeggiamenti della santa patrona.

In molti hanno optato per cenare nei locali del posto, in attesa di cantare e ballare anche con il dj set di Radio Studio Centrale; mentre altri hanno raggiunto dopo cena piazza Duomo o piazza Università, in cui era stato installato un maxi schermo. Tuttavia, il maxi schermo in questione, era privo di audio, come ammesso dallo stesso sindaco Enrico Trantino:

«Serata splendida, pubblico felice. Artisti coinvolgenti. Ottima musica e tanto divertimento. Flussi pedonali e traffico ordinatissimi. Naturalmente qualcosa poteva andare meglio. Chiedo scusa per la mancanza di audio nello schermo di piazza Università, ma è prevalso il senso di festa e di condivisione. Amo questa città!».

