Le pagine di un libro possono farci viaggiare in altri mondi, accompagnarci dentro una storia o «farci volare con la fantasia». Per celebrare la magia della lettura l’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri ha realizzato a Cefalù il murale Vola con me: un dipinto che si erge sul prospetto della sede centrale dell’istituto Comprensivo Nicola Botta e che vuole avvicinare i più piccoli ai libri.

Un connubio tra arte, educazione e impegno sociale per accogliere gli sguardi più giovani e narrare una storia che possa incantare e incuriosire. Ma anche una sfida alla statistica regionale che vede la Sicilia occupare gli ultimi posti con appena il 33,8 per cento dei bambini e ragazzi vicini alla lettura, come riportato da uno studio di A sud d’Europa nel febbraio del 2023.

Vola con me rappresenta, quindi, un’occasione per riconnettere gli studenti alla creatività e al processo creativo, coinvolgendoli e rendendoli partecipi: l’intervento dell’artista non è solo relegato all’esterno dell’edificio ma anche all’interno, con la promulgazione di un laboratorio di pittura, connesso al murale, guidato da Nino Carlotta.

L’opera è stata inaugurata oggi 28 febbraio alle 9.30 presso il plesso scolastico, con la presenza del sindaco, dell’assessore al Decoro urbano e del dirigente scolastico: una proposta abbracciata per mandare un messaggio forte anche ai genitori «che devono sforzarsi di togliere dalle mani dei figli tablet e telefonini per promuovere l’educazione alla lettura dei libri – dichiara lo street artist – Perché i libri possono fare volare».

Secondo Palminteri, la lettura è uno «strumento importantissimo per l’adulto che si diventerà – prosegue – Abituarsi a leggere prepara a essere informati, a studiare, a crescere emancipati e a costruire una propria coscienza. Aiuta a essere connesso con la società e pronto al confronto, partecipe nella vita sociale, a costruire un bagaglio necessario affinché non si resti indietro ed emarginati rispetto agli altri».