Fervono i preparativi per la 64ª sagra della ricotta, in programma domenica 14 gennaio a Sant’Angelo Muxaro, piccolo borgo in provincia di Agrigento che conta poco più di mille abitanti. Da quando è stata istituita, la sagra si svolge ogni anno in corrispondenza dell’Epifania e segna la fine delle festività invernali.

Quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stato deciso di spostare di una settimana l’evento. Resistere sarà un’ardua impresa per chi ha già prenotato l’appuntamento con il nutrizionista dopo le abbuffate natalizie. Ricotta calda, panino, toma fresca, vino e torta alla ricotta: uno dei formaggi più utilizzati della cucina siciliana. Un tripudio di sapori per cominciare l’anno nel migliore dei modi.

Grazie alle condizioni meteo favorevoli, sono parecchi gli stands di artigiani e produttori che hanno voluto prendere parte al mercatino Sicano in piazza Umberto I. La manifestazione si aprirà alle 8 con l’arrivo dei pastori col gregge, subito dopo ci sarà il taglio inaugurale della torta, con preparazione e degustazione della ricotta. Mentre, le iniziative, proseguiranno per tutto il resto della giornata. Per questa occasione, il Museo Archeologico MuSAM, sarà aperto alle visite dalle 9.30 alle 19.