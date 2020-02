“The Iceberg” il progetto di Di Noto in mostra a Catania

La fotografia contemporanea di Giorgio Di Noto arriva a Catania.

Lunedì 24 febbraio alle ore 19:30 si terrà presso lo spazio Plenum- Fotografia Contemporanea- via Vecchia Ognina 142 un incontro con l’artista romano Giorgio Di Noto.

Durante la mostra fotografica, dal nome The Iceberg, l’artista presenterà anche il suo libro omonimo e alcuni poster a edizioni limitata che raccolgono le immagini del progetto.

Quello messo in atto da Di Noto è un tema molto attuale, il Deep Web.

Cos’è il Deep Web?

Internet, viene visto come un Iceberg al cui vertice troneggia il “Surface Web”; territorio digitale dove si naviga su più fronti, tra ricerca, social networks, blog, siti d’informazione ecc..

Allo stesso tempo, vi è la parte sommersa dell’Iceberg che rappresenta il suo 90%, il “Deep Web” dove si evolve un network criptato che sfugge ai codici di ricerca standard e che si evolve in totale anonimato.

In “The Iceberg” le foto sono presentate come oggetti microscopici che si rivelano all’occhio umano grazie a degli inchiostri speciali che trasmettono l’immagine attraverso una luce ultravioletta.

Infatti, la scelta della luce non è casuale: è la stessa luce che viene usata per rivelare le tracce antidroga e, inoltre, la stessa che permette, per poco tempo, di illuminare le illegalità che spessissimo avvengono nel Deep Web.

Ma la vera domanda è: perchè l’artista crea un archivio di immagini evanescenti?

Nella giornata di lunedì interverranno: l’artista, Giorgio Di Noto, la curatrice Chiara Capodici, Massimo Siragusa- direttore artistico di Plenum Fotografia Contemporanea-, Guido Nicolosi- docente di Sociologia dei Media e Presidente del CDLM in Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione presso l’Università degli Studi di Catania-, Gianluca Lombardo- docente di Nuovi Linguaggi e Videoarte, e Carmen Cardillo docente di Fotografia e Archiviazione presso l’Accademia di Belle Arti di Catania.

L’incontro gode del Patrocinio Gratuito del CDLM in Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione dell’Università degli Studi di Catania e dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

G.G.