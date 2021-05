Lidi aperti a Catania e dintorni: la guida

Al via la stagione balneare in Sicilia. Malgrado qualche titubanza sono molti gli operatori che hanno vinto l’incertezza e hanno accolto i bagnanti.

Il protocollo in vigore rimane quello dell’anno scorso: i 10 metri quadrati ad un ombrellone, un metro e mezzo di distanza fra un lettino e l’altro e il metro di distanza sociale in spiaggia per poter stare senza la mascherina.

I lidi già aperti

L’anticipo sull’Isola, così come da ordinanza firmata da Nello Musumeci, vede la primissima riapertura del lido Le Capannine, Lido Jolly, Lido Verde alla Playa di Catania e dell’esclusivo Caparena a Taormina.

I lidi aperti dal 20 maggio al 28 maggio

Da giovedì 20 si potrà prendere il sole al lido Sayonara di Giardini Naxos. Sabato 22 maggio, invece, aprirà i battenti il lido Esagono alla Scogliera di Aci Castello. Per venerdì 28 attesa la riapertura del Mama Sea di Aci Castello e del Pirata a Giardini Naxos.

Le aperture di Giugno

La stagione, però, per molti altri inizierà a giugno: dall’11 giugno per il lido Excelsior, Lido Alkamar e il Lido Azzurro (dove è consentito già l’accesso alla spiaggia ma non ai servizi) della Playa. Riapertura a giugno anche per Mare Kambo a Fiumefreddo e per il lido Bellatrix di Aci Castello.

I costi lido per lido

I prezzi per le cabine oscillano dai 1.300 € fino ad un picco di 1.800 € per l’intera stagione. La più conveniente è l’opzione proposta da Mare Kambo che con 1.000 euro offre cabina, ombrellone, due lettini e una canoa.

Il pacchetto più costoso è al lido Sayonara di Giardini Naxos che propone ai bagnanti: ombrello e due lettini per l’intera stagione ad un prezzo che va dai 2.400 € ai 2.000 € euro.

Sul mare di Giardini Naxos al prezzo di 600€ al mese il lido Pirata offre due lettini ed un ombrellone.

Ombrellone e due sdraio 1250 euro per tutta la stagione al lido Bellatrix

Il Lido Azzurro propone un pacchetto personalizzato adatto alle diverse esigenze di ogni famiglia: cabina standard per tutta la stagione al prezzo di 1300€.

Il Lido Verde, invece, cabina per due persone al prezzo di 1350€.

Il Mama Sea, offre postazione sdraio ed ombrellone al prezzo di 1500€

Cabina completa di ombrellone, due sdraio e sei tesserini per l’intera stagione avrà un prezzo di 1600€ al Lido Excelsior.

Il pacchetto del lido Alkamar, invece, propone cabina, ombrellone e sei tesserini al prezzo di 1750€.

Non una cabina, ma una postazione al mare con ombrellone e sdraio ed un ampio spogliatoio con doccia privata: è la proposta per l’intera ragione del lido Le Piramidi al costo di 1800€.

Anche il lido Esagono offre il pacchetto cabina al prezzo di 1800€.

Importante sottolineare come se in molte strutture c’è ancora piena disponibilità, in altre bisogna correre per accaparrarsi l’ultima cabina disponibile. È il caso del Mama Sea dove le postazioni sono quasi esaurite: prenotare adesso, infatti, risulta conveniente. Con l’apertura anticipata si guadagna un mese sotto i raggi del sole, trasportati dalla brezza marina.