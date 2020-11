Covid, Sicilia: 1.258 nuovi casi, rimangono alti i decessi 45 in un solo giorno

Scende il numero dei nuovi casi di positività al Covid, nelle ultime 24 ore. Sono 1.258, infatti, i nuovi contagiati su circa 6447 tamponi, quindi, rispetto ai tamponi il numero continua ad essere abbastanza alto. Non diminuiscono, invece, i decessi, ben 45 in un solo giorno. I ricoveri in terapia intensiva sono 241, 1 in meno rispetto a ieri, mentre gli ospedalizzati sono 1838 +28 rispetto a ieri.

Catania la provincia con più nuovi contagi

Catania rimane la provincia con più nuovi contagi: 427. Segue Palermo 420, Caltanissetta 102, Messina 94, Siracusa 83, Ragusa 61, Agrigento 60, Trapani 10 ed Enna 1.

G.G.