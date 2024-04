Progetto pensato per l’isola di Ortigia, centro storico di Siracusa e tra le più belle mete turistiche del Mediterraneo: dal 17 al 30 giugno arriva Ortigia Contemporanea, il primo festival internazionale d’arte contemporanea in Sicilia, ideato da Svet agency e patrocinato dal Comune di Siracusa e dalla Regione siciliana. Nato dal desiderio di promuovere l’arte contemporanea in Sicilia e incrementare l’offerta culturale, l’evento trova nell’isola di Ortigia la location perfetta: ricca di monumenti, siti archeologici e architettura barocca.

Il principale evento del festival è la mostra collettiva Story yet to be told, curata da Domenico De Chirico e Eleonora Angiolini. Parteciperanno ventuno artisti nazionali e non, tra cui: AES+F, Joël Andrianomearisoa, Giuditta Branconi, Martina Cassatella, Mateusz Choróbski, Gianni Di Rosa, Marcin Dudek, Simone Forti, Abul Hisham, Alek O., Giulia Messina, Giuseppe Mulas, Nika Neelova, Karim Noureldin, Aurora Passero, GianMarco Porru, Patrizia Mussa, Przemek Pyszczek, Virginia Russolo, Nanni Valentini e Driant Zeneli.

Una proposta artistica volutamente eterogenea che spazia dalla pittura al video, dall’installazione alla performance fino a fotografia e scultura. Le opere in mostra saranno ospitate nelle più rappresentative architetture comunali di Ortigia: «Poche ma rappresentative opere della produzione di ciascuna/o delle artiste e degli artisti invitati animeranno il festival seppur con l’intento di voler creare un’atmosfera liturgicamente rarefatta – dichiara Domenico De Chirico – sapientemente aperta eppur gentilmente esplicita, così da poter amabilmente consentire allo spettatore di trovarsi vis-à-vis con l’opera d’arte per un confronto volontariamente spogliato di distrazioni inessenziali».

Il festival sarà arricchito da eventi gratuiti che coinvolgeranno i protagonisti locali dell’arte contemporanea: si terranno quattro appuntamenti con le principali gallerie dell’isola, tra cui la galleria Leucò con Giuseppe La Spada e l’esposizione A mermaid fair, l’art gallery Materiarte con Andrea Chisesi e Il mito innamorato, Momo art studio con la bipersonale Terrario di Mema Trapani e Glenda Costa, e la galleria Labò con Giuseppe Piccione e Giacomo Lo Verso con la mostra No sense. A seguire si terrà un programma di public talk sul tema dell’arte contemporanea pensato insieme al Made – Accademia di Belle arti Rosario Gagliardi di Siracusa, e due live music performance al Belvedere della Fontana Aretusa, con Sisio e Thenonno.