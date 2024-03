Tre case, tre ragazzi, lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune. È la storia della nuova commedia E poi si vede del duo I Sansoni che segna il loro debutto sul grande schermo. Le riprese si stanno già svolgendo in Sicilia e dureranno circa cinque settimane. Con la regia di Giovanni Calvaruso, il film ha la sceneggiatura degli stessi fratelli Sansoni e di Fabrizio Testini ed è prodotto da Warner Bros.

Fratelli nella vita e nel lavoro, Fabrizio e Federico Sansone sono due attori e comici palermitani già scoppiati nel web con più di 400 milioni di visualizzazioni, protagonisti di programmi televisivi come Striscia la notizia e di due tour teatrali, tutti sold out. L’annuncio del loro debutto sul grande schermo è arrivato sui loro profili social: un anno di lavoro li attende prima di vedere proiettata la pellicola al cinema, che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2025.

Ecco la storia: Federico, Fabrizio e Luca vogliono a tutti i costi vincere il famigerato concorso per lavorare nell’ufficio legale del Comune. Il primo, laureato in giurisprudenza solo per compiacere il padre, spera in una sua raccomandazione. Il secondo, avvocato non praticante, tenta di superare l’ennesima prova statale, mentre il terzo ha sempre avuto la strada spianata. Solo uno di loro realizzerà il sogno della vita, fin quando le cose non prenderanno una piega inaspettata.

«La storia? E poi si vede. No, stiamo scherzando. L’abbiamo scritta già. E oggi cominciamo a girare. – scrive il duo sui social – È solo che questo titolo è come il nero, sta su tutto. Come ci sentiamo? Emozionati. A cosa pensiamo? Che siamo partiti dalla nostra cameretta. Ce la stiamo facendo sotto? Possibile. Chi dobbiamo ringraziare? Voi, che siete sempre stati al nostro fianco».