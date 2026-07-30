Aria condizionata e dolori muscolari: è davvero colpa del climatizzatore?

Ogni estate sento ripetere la stessa frase: “Mi ha bloccato l’aria condizionata”.

In effetti, durante i mesi più caldi è frequente avvertire rigidità al collo, contratture alle spalle o fastidi alla schiena dopo essere stati in auto, in ufficio o in un ambiente climatizzato. Ma è davvero il climatizzatore il responsabile? Nella mia esperienza, la risposta è quasi sempre no.

L’aria condizionata, da sola, difficilmente provoca una contrattura. Più spesso rappresenta il fattore che fa emergere una situazione di tensione già presente nel corpo. Quando la muscolatura è affaticata, poco mobile o sottoposta a stress, un getto d’aria fredda può accentuare una rigidità che si stava già sviluppando.

Il problema non è solo la temperatura

Durante l’estate cambiano molte delle nostre abitudini. Passiamo più tempo in auto con il climatizzatore acceso, alterniamo ambienti molto freddi a temperature elevate all’esterno e, spesso, trascorriamo molte ore nella stessa posizione davanti al computer. È questo insieme di fattori a mettere il corpo sotto stress. Il freddo non crea il problema dal nulla, ma può rendere più evidente una difficoltà già esistente.

Perché alcune persone ne risentono più di altre?

La risposta sta nella capacità di adattamento del corpo. Un organismo che mantiene una buona mobilità e distribuisce correttamente i carichi tende a gestire meglio anche gli sbalzi termici. Al contrario, quando sono presenti tensioni muscolari, rigidità articolari o compensi posturali, anche uno stimolo apparentemente banale può trasformarsi in dolore.

Il ruolo dell’osteopata

Nel mio lavoro non cerco semplicemente di trattare la contrattura. L’obiettivo è capire perché quella zona del corpo sia diventata più vulnerabile.

Attraverso una valutazione globale è possibile individuare limitazioni di movimento, sovraccarichi o compensi che rendono la muscolatura meno capace di adattarsi agli stimoli esterni, compresi i cambiamenti di temperatura.

jacktoto