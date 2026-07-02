Dormi male e ti svegli già stanco? Il corpo potrebbe essere troppo in tensione

Dormi sette o otto ore, ma al mattino hai la sensazione di non aver riposato abbastanza. Ti svegli con il collo rigido, le spalle contratte o una generale sensazione di affaticamento che ti accompagna già dalle prime ore della giornata.
Molte persone pensano che il problema sia semplicemente dormire poco. In realtà, la qualità del riposo dipende anche da come il corpo riesce a rilassarsi durante la notte.
Il sonno è un momento di recupero
Durante il sonno il nostro organismo recupera energie, rilassa la muscolatura e riequilibra molte funzioni. Se il corpo rimane in uno stato di tensione costante, questo processo può essere meno efficace.
Rigidità cervicale, tensioni muscolari, respirazione superficiale e stress possono contribuire a mantenere il sistema in uno stato di allerta anche durante il riposo.
Stress lavorativo, pensieri continui e ritmi intensi influenzano non solo la mente, ma anche il corpo. Quando il sistema nervoso resta in una condizione di attivazione costante, anche il recupero notturno può risultare meno efficace. Il corpo continua a lavorare, invece di rilassarsi completamente
Il ruolo dell’osteopata
L’osteopatia non cura l’insonnia, ma può contribuire a migliorare quelle tensioni muscolo-scheletriche che rendono il corpo meno predisposto al recupero. L’obiettivo è favorire un equilibrio generale, migliorando la mobilità, la respirazione e riducendo quei sovraccarichi che possono influire anche sulla qualità del riposo.