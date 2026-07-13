La cucina siciliana conquista Sarajevo: l’Unione Regionale Cuochi Siciliani ambasciatrice dell’Italia nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2026

La Sicilia è stata protagonista assoluta della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2026, rappresentando l’Italia a Sarajevo attraverso un importante progetto di promozione dell’agroalimentare regionale. Un’iniziativa che ha portato nei Balcani i sapori, le eccellenze e la cultura gastronomica dell’Isola grazie all’impegno dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani, chiamata a raccontare la tradizione culinaria siciliana in una serie di eventi istituzionali e formativi.

Il progetto, denominato “Sicilia a Sarajevo 2026”, è stato promosso dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Sarajevo, con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle produzioni siciliane e aprire nuove opportunità commerciali nel mercato balcanico.

Un progetto di sistema per promuovere il brand Sicilia

A raccontare l’importanza dell’iniziativa è il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani, Rosario Seidita, che sottolinea il valore strategico della missione.

«È stato un grande successo. Intanto si tratta di un progetto prestigioso dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura con l’Ambasciata di Sarajevo perché si inserisce nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Quindi, in virtù di un accordo che abbiamo noi con la Regione Siciliana, ci hanno chiamato per promuovere il brand Sicilia. Infatti il progetto si chiama Sicilia a Sarajevo 2026».

Secondo Seidita, il valore dell’iniziativa è stato quello di mettere in rete tutte le eccellenze agroalimentari siciliane.

«È l’Assessorato ad averci dato questa grande opportunità e, come partnership nel progetto, c’erano l’Irvo (Istituto Regionale del Vino e dell’Olio) e il Consorzio di Ricerca Giampietro Ballatore. Sono venute tante aziende siciliane produttrici di grano, olio e vino. È stata una promozione a sistema, nella quale veniva rappresentata tutta la filiera dell’agroalimentare. Per questo si è trattato di un progetto prestigioso e votato all’internazionalizzazione dei mercati, aprendo nuovi sbocchi per i nostri prodotti nei Balcani».

La cucina siciliana protagonista nelle serate istituzionali

L’Unione Regionale Cuochi Siciliani ha rappresentato il volto gastronomico dell’Isola in quattro intense giornate di lavoro, sviluppatesi in tre diverse località della Bosnia-Erzegovina.

«Per noi dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani è stato qualcosa di importante e prestigioso perché abbiamo rappresentato la nostra cucina. Sono state quattro giornate intense che si sono sviluppate in tre località diverse», racconta Seidita.

Il momento inaugurale si è svolto nella residenza dell’Ambasciata italiana a Sarajevo, dove istituzioni, imprenditori e operatori economici hanno potuto conoscere il patrimonio culinario siciliano.

«La prima serata abbiamo organizzato una cena nella residenza dell’Ambasciata. Erano invitate personalità e autorità istituzionali, ma anche aziende locali e le nostre imprese siciliane. C’erano circa settanta persone e abbiamo preparato un buffet interamente dedicato ai prodotti siciliani».

Dal cous cous al cannolo: il meglio della tradizione siciliana

Il menù preparato dagli chef dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani ha proposto alcuni dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica dell’Isola.

Tra le specialità servite figuravano parmigiana di melanzane, cous cous di pesce, gambero rosso di Mazara del Vallo, busiate al pesto alla trapanese, trottole al ragù di polpo, pizza espressa realizzata con farine di grani antichi siciliani, sarde a beccafico, involtini di pesce spada e, per concludere, il tradizionale cannolicchio siciliano.

Il riscontro è stato estremamente positivo.

«È stato veramente un successo. C’è stato un apprezzamento importante e il riscontro ricevuto ci ha emozionati», afferma Seidita.

La tradizione continua grazie ai cuochi siciliani

Il presidente dell’URCS evidenzia come questo percorso rappresenti la naturale prosecuzione del lavoro svolto dai grandi chef siciliani delle generazioni precedenti.

«Per noi è motivo di orgoglio perché questo lavoro di promozione è stato iniziato dai nostri chef storici già negli anni Settanta, anche se non con un’organizzazione sistemica come quella attuale. Oggi ogni azienda promuove i propri prodotti e noi cerchiamo di valorizzarli attraverso la cucina, trasformandoli in vere eccellenze gastronomiche».

Gli studenti imparano a preparare arancino e arancina

L’iniziativa non si è limitata agli eventi istituzionali. Una parte importante del progetto ha coinvolto anche il mondo della formazione professionale.

A Zenica, gli chef siciliani hanno incontrato gli studenti degli istituti alberghieri, organizzando una dimostrazione pratica dedicata a uno dei simboli della cucina dell’Isola.

«Abbiamo spiegato ai ragazzi come si preparano l’arancino e l’arancina e quali sono le differenze tra le due versioni. Successivamente li abbiamo messi alla prova con una gara culinaria dedicata proprio alla realizzazione dell’arancino e dell’arancina», conclude Seidita.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse tra gli studenti, offrendo un’importante occasione di confronto tra culture gastronomiche diverse e contribuendo a diffondere la conoscenza della cucina siciliana anche tra le nuove generazioni dei Balcani.

La missione di Sarajevo conferma così il ruolo dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani come ambasciatrice della tradizione culinaria dell’Isola, capace di trasformare il patrimonio gastronomico siciliano in uno strumento di promozione culturale ed economica a livello internazionale.