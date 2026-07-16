Cucina

Cave Ox: l’anima del vino sull’Etna, firmata Sandro Di Bella

di A cura dell'ufficio pubblicità

16 Luglio 2026

Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si vivono. Cave Ox, nel cuore di Passopisciaro, appartiene alla seconda categoria. Qui ogni bottiglia racconta una storia, ogni piatto nasce per valorizzare il territorio e ogni ospite viene accolto come un amico.

Il cuore pulsante di questa realtà è Sandro Di Bella, anima e cuore di Cave Ox. Oste, appassionato, grande conoscitore del vino e instancabile ricercatore di etichette, Sandro ha trasformato il suo locale in un punto di riferimento per produttori, sommelier e wine lover provenienti da tutto il mondo. Da anni è riconosciuto come una figura di riferimento per la cultura del vino etneo e per la sua capacità di raccontarlo con autenticità e passione.

Una cantina che emoziona

Entrare nella cantina di Cave Ox significa scoprire uno dei patrimoni più preziosi del territorio etneo in un’atmosfera unica e custodisce una collezione costruita negli anni con competenza, curiosità e rispetto per il vino.

Le protagoniste sono naturalmente le grandi etichette dell’Etna: vini che raccontano le contrade, le diverse colate laviche e le infinite sfumature del Nerello Mascalese e del Carricante, espressioni autentiche di un territorio unico al mondo. Passopisciaro rappresenta da sempre uno degli epicentri della viticoltura etnea, riconosciuto a livello internazionale per la qualità dei suoi vigneti.

Accanto ai grandi nomi del vulcano, si apre a una raffinata selezione di etichette italiane e internazionali, con vini provenienti dalle più prestigiose zone vitivinicole del mondo. Una proposta pensata per soddisfare sia l’appassionato esperto sia chi desidera lasciarsi guidare in un percorso di degustazione.

Grande attenzione è dedicata anche alle bollicine, con un’accurata selezione di Champagne, Metodo Classico italiani e altre prestigiose espressioni internazionali, scelte per offrire abbinamenti eleganti e rendere speciale ogni occasione.

La cucina che dialoga con il vino

Da Cave Ox la cucina nasce per esaltare il vino e il territorio. Ingredienti stagionali, materie prime selezionate e ricette che rispettano la tradizione siciliana si fondono con una visione contemporanea della gastronomia.

Ogni piatto è pensato per creare un dialogo perfetto con il calice, valorizzando aromi, consistenze ed emozioni.

Un’esperienza da ricordare

Sedersi a tavola da Cave Ox significa entrare nel mondo di Sandro Di Bella: ascoltare i racconti del vulcano, lasciarsi guidare nella scelta della bottiglia perfetta e vivere un’esperienza fatta di convivialità, cultura e passione.

È questo che rende Cave Ox molto più di un ristorante. È una destinazione per chi ama il vino, la cucina autentica e l’ospitalità sincera, nel cuore di Passopisciaro, dove ogni calice racconta la straordinaria anima dell’Etna.

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A cura dell'ufficio pubblicità