Giuseppe Lazzaro: una visione personale del vino sull’Etna

Nel panorama vitivinicolo etneo, fatto di contrasti, altitudini, suoli vulcanici e microclimi mutevoli, Giuseppe Lazzaro rappresenta una nuova generazione di vignaioli determinati a raccontare il territorio attraverso una visione personale, autentica e profondamente tecnica.

Dopo aver maturato esperienza nel mondo del vino, nel 2020 Giuseppe decide di dare vita al proprio progetto produttivo. Una scelta non casuale, ma frutto di un percorso consapevole, costruito nel tempo attraverso osservazione, studio e lavoro in vigna. Il suo obiettivo è chiaro: creare vini capaci di rispecchiare la sua idea di viticoltura, la sua sensibilità produttiva e il carattere più sincero dei territori in cui opera.

Un progetto nato dalla determinazione

Il progetto di Giuseppe Lazzaro nasce dal desiderio di esprimere una propria identità enologica. Non si tratta semplicemente di produrre vino, ma di dare forma a un pensiero, a un metodo e a una precisa interpretazione del territorio etneo.

Ogni scelta, dalla gestione della vigna alla vinificazione, segue una direzione ben definita: valorizzare le caratteristiche delle uve, rispettare l’equilibrio naturale dei vigneti e ottenere vini riconoscibili, eleganti e coerenti con il luogo da cui provengono.

La sua è una viticoltura fatta di attenzione, precisione e rispetto. Un lavoro quotidiano che parte dalla terra e arriva al calice, mantenendo sempre al centro l’identità del vigneto.

Vigneti tra versante orientale e versante nord dell’Etna

Giuseppe Lazzaro produce il suo vino su circa 4,5 ettari di terreno distribuiti in quattro comuni etnei, una frammentazione che rappresenta una grande ricchezza. I vigneti si trovano infatti sia sul versante orientale sia sul versante nord dell’Etna, due aree profondamente diverse tra loro per esposizione, altitudine e condizioni climatiche.

Sul versante orientale, gli appezzamenti si trovano nei comuni di Giarre e Milo, a circa 700 metri sul livello del mare. Qui il clima risente dell’influenza del mare e delle correnti umide che caratterizzano questa parte dell’Etna. È un ambiente capace di donare freschezza, verticalità e finezza ai vini.

Sul versante nord, invece, i vigneti si trovano nei comuni di Castiglione di Sicilia e Randazzo, a un’altitudine compresa tra i 550 e i 1.000 metri sul livello del mare. Questa zona è una delle più vocate dell’Etna, caratterizzata da forti escursioni termiche, suoli vulcanici e paesaggi viticoli di grande fascino. Le uve maturano lentamente, sviluppando complessità, struttura e profondità aromatica.

L’Etna come mosaico di identità

La forza del progetto di Giuseppe Lazzaro sta proprio nella possibilità di lavorare su vigneti differenti, ognuno con una propria voce. L’Etna non è mai un territorio uniforme: cambia da versante a versante, da contrada a contrada, da quota a quota.

Questa varietà permette al viticoltore di interpretare sfumature diverse dello stesso vulcano. I terreni, l’altitudine, l’esposizione e il clima diventano elementi fondamentali nella costruzione del vino. Ogni appezzamento contribuisce con una propria personalità, dando vita a vini che raccontano non solo l’uva, ma anche il luogo preciso in cui nasce.

Una tecnica produttiva al servizio del territorio

La visione di Giuseppe Lazzaro unisce sensibilità artigianale e consapevolezza tecnica. Il vino viene pensato come il risultato di un equilibrio tra natura e intervento umano. La tecnica non serve a coprire il territorio, ma ad accompagnarlo, a renderlo leggibile, a valorizzarne le caratteristiche più autentiche.

Il lavoro in cantina diventa così una naturale prosecuzione del lavoro in vigna. L’obiettivo è preservare l’identità delle uve e rispettare il carattere dei diversi appezzamenti, senza forzature. Ne deriva un’idea di vino pulita, precisa, personale, capace di parlare dell’Etna con eleganza e sincerità.

Il valore di un progetto indipendente

Avviare un progetto vitivinicolo indipendente richiede coraggio, visione e grande determinazione. Giuseppe Lazzaro sceglie di intraprendere questa strada nel 2020, trasformando la propria esperienza in un percorso personale.

La sua azienda nasce da una volontà chiara: produrre vini che siano espressione diretta della sua identità e del suo modo di intendere la viticoltura. Una scelta che guarda alla qualità, alla territorialità e alla costruzione di un linguaggio produttivo riconoscibile.

In un territorio importante e complesso come l’Etna, questa scelta assume un valore ancora più forte. Significa confrontarsi con una natura esigente, con vigneti spesso difficili da lavorare, con altitudini importanti e con condizioni climatiche che richiedono attenzione costante.

Vini che raccontano una visione

I vini di Giuseppe Lazzaro nascono quindi da un dialogo continuo tra esperienza, territorio e interpretazione personale. Sono vini che vogliono raccontare il vulcano senza perdere la firma di chi li produce.

Il progetto si fonda su pochi ettari, ma su una grande ricchezza espressiva. Dai vigneti di Milo e Giarre fino a quelli di Castiglione e Randazzo, ogni parcella diventa parte di un racconto più ampio: quello di un’Etna vitivinicola viva, dinamica e capace di offrire interpretazioni sempre diverse.

Giuseppe Lazzaro appartiene a quella generazione di produttori che non si limita a seguire una tradizione, ma la osserva, la studia e la reinterpreta con rispetto. Il risultato è un percorso produttivo giovane, ma già definito da una forte identità.

Giuseppe Lazzaro non interpreta semplicemente l’Etna. Lo ascolta, lo attraversa e lo trasforma in vino.