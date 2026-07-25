Casu marzu, il formaggio “vivente” della Sardegna: tra tradizione, divieti e patrimonio culturale

Il casu marzu è probabilmente il formaggio più discusso d’Italia. Per alcuni rappresenta una prelibatezza legata alla cultura pastorale della Sardegna; per altri è un alimento estremo, difficile persino da immaginare. Attorno a questo prodotto ruotano storie, leggende, controversie sanitarie e un acceso dibattito sul valore delle tradizioni gastronomiche.

Il nome, in lingua sarda, significa letteralmente “formaggio marcio”, ma la definizione può trarre in inganno. Il casu marzu nasce infatti da un normale pecorino, che viene lasciato maturare oltre i tempi consueti grazie all’azione della Piophila casei, una piccola mosca che depone le proprie uova all’interno della forma. Le larve, nutrendosi del formaggio, ne modificano profondamente consistenza, aroma e sapore, trasformandolo in una crema intensa dal gusto deciso e persistente.

La presenza delle larve vive è proprio l’elemento che rende il casu marzu unico al mondo, ma anche al centro delle polemiche. Le normative europee e italiane in materia di sicurezza alimentare vietano infatti la commercializzazione di alimenti contenenti parassiti o insetti vivi non previsti dai regolamenti specifici. Di conseguenza, il casu marzu non può essere venduto attraverso i normali canali commerciali, anche se continua a essere prodotto e consumato in ambito familiare o all’interno di circuiti informali, soprattutto nelle aree rurali della Sardegna.

Per i pastori e per molti sardi, tuttavia, il casu marzu rappresenta molto più di una curiosità gastronomica. È un simbolo di identità culturale, legato a una tradizione secolare nata dall’esigenza di non sprecare il cibo e di sfruttare ogni fase della stagionatura del formaggio. Ancora oggi viene servito in occasioni particolari, accompagnato dal tradizionale pane carasau e da un bicchiere di vino rosso dell’isola.

Negli ultimi anni il dibattito si è spostato anche sul piano della tutela del patrimonio alimentare. Da una parte, le autorità sanitarie sottolineano la necessità di garantire standard rigorosi per la salute dei consumatori; dall’altra, produttori, studiosi e associazioni culturali chiedono il riconoscimento del casu marzu come espressione della biodiversità gastronomica e delle pratiche tradizionali sarde. L’obiettivo sarebbe quello di individuare percorsi che consentano di preservarne la storia senza rinunciare alle necessarie garanzie igienico-sanitarie.

La fama del casu marzu ha ormai superato i confini nazionali. Documentari, programmi televisivi e riviste internazionali lo inseriscono spesso tra gli alimenti più insoliti del pianeta, contribuendo ad alimentarne il mito. Questa notorietà, però, rischia talvolta di ridurre il prodotto a una semplice attrazione per turisti in cerca di esperienze estreme, oscurandone il valore storico e antropologico.

Il casu marzu racconta infatti una Sardegna profondamente legata alla pastorizia, alla capacità di adattarsi all’ambiente e a un patrimonio di conoscenze tramandato di generazione in generazione. Al di là dell’effetto sorpresa che suscita, rappresenta uno spunto di riflessione sul delicato equilibrio tra tradizione, innovazione e sicurezza alimentare.

In un’epoca in cui il cibo è sempre più standardizzato, prodotti come il casu marzu ricordano quanto la gastronomia sia anche espressione di identità, memoria e cultura. La sfida del futuro sarà trovare un punto d’incontro tra la salvaguardia delle tradizioni locali e il rispetto delle norme che tutelano la salute pubblica, evitando che uno dei simboli più controversi della cucina sarda sopravviva soltanto come leggenda.