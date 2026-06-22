La millefoglie siciliana dello chef Claudio Ruta: i sapori del Ragusano per un dessert d’autore

I dolci e le specialità con essi preparati sono tra i cavalli di battaglia del settore culinario nella nostra Isola. Lo abbiamo già visto riguardo ai dolci pasquali, ma anche in tutti gli altri periodi dell’anno le creazioni non mancano e una davvero originale arriva dalla mente dello chef Claudio Ruta, che ha messo in piedi una reinterpretazione della classica millefoglie con ingredienti la sfoglia, la ricotta, il caramello salato al rum e persino il cioccolato di Modica Igp, il totem del settore dolciario del Ragusano.

«Si tratta di un dessert – spiega Ruta – nel quale ho voluto coniugare la bontà della pasta sfoglia, che è la millefoglie. Quando una sfoglia è fatta con prodotti di qualità viene apprezzata e rende tantissimo. Ho seguito l’idea del cannolo di ricotta utilizzando la ricotta vaccina ragusana. Preparandola direttamente in crema, come si fa per i cannoli, l’ho farcita alternandola con una crema di cioccolato di Modica Igp 80 % e ho realizzato una crema all’acqua, appositamente per non sminuire le caratteristiche organolettiche del cioccolato di Modica. Solo un po’ di acqua, scioglimento e si realizza la crema. In seguito ho stratificato questa pasta sfoglia, che è leggermente caramellata».

Ma a completare questa straordinaria idea è ancora il cioccolato di Modica Igp: «Ho messo scagliette di cioccolato in nature, perché lavorando in un ristorante di hotel vengono tante persone. L’idea di far assaggiare la materia prima in nature, cioè così come è prodotta, è una cosa che deve essere raccontata. Ho completato il tutto con gelato di ricotta fresco per rinforzare la stessa sensazione di fresco, mentre la ricotta è lavorata con del miele e della cannella».

E per completare un mix sensoriale unico «ho aggiunto dello zucchero frizzante che comincia a scoppiettare in bocca. Si passa in questo modo dal croccante della pasta sfoglia al fresco del gelato, dalle caratteristiche sabbiose del cioccolato di Modica fino a questo scoppiettio che secondo me è abbastanza intrigante. Propongo questa pietanza in carta da tre mesi e fino a questo mese. Per il menù estivo da luglio a settembre la mantengo così. Il caramello salato col rum fa capire anche come il sale risvegli e amplifichi i sapori del dessert aumentando anche tutte le sensazioni. In carta viene preso da tante persone perché sono guidate da tantissime sensazioni. La ricotta è assaggiabile da chiunque si trovi a Ragusa, ma la pietanza rappresenta tutto il territorio del Ragusano e il caramello al rum dà anche un tocco di internazionalità».