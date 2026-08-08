Calamari ripieni all’Eoliana: la specialità delle Isole Eolie che conquista la provincia di Messina

Calamari ripieni all’Eoliana, il sapore delle Eolie conquista Messina

In Sicilia le specialità culinarie possono anche avere origine in una specifica località per poi espandersi in zone più ampie. Tra questi ce n’è uno che in questo periodo va davvero forte anche se, come scopriremo in seguito, viene mangiato anche per il resto dell’anno. Stiamo parlato dei calamari ripieni all’Eoliana, un piatto che parte appunto dalle Isole Eolie e che durante l’estate delizia i palati degli abitanti della provincia di Messina.

Dalle Eolie a Messina: il successo dei calamari ripieni all’Eoliana

A illustrare le prelibatezze di questo piatto è lo chef Paolo Romeo, presidente provinciale dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Messina e titolare di un ristorante sul mare nel rione Paradiso a Messina, che parte proprio da come questo piatto stia “invadendo” la provincia peloritana anche per via dei profumi che emana.

«Diciamo che si sta diffondendo molto nella provincia di Messina – spiega Romeo – considerando anche che è una ricetta che viene consumata con molta facilità. Il profumo dei capperi, delle olive e del pomodoro fresco, che poi viene passato e tagliuzzato finemente, fa la sua parte. Tutto questo dà una freschezza e si mettono anche il basilico tritato e le olive di nostra produzione con un profumo molto estivo. Poi all’interno della mollica di pane fresco aggiungiamo il maiorchino, nostro formaggio tipico, i capperi tritati, un pizzico di pecorino per dare sapidità e il prezzemolo tritato».

Effetto di morbidezza masticando del pesce

Ma non finisce di certo qui, perché nel suo piatto Romeo aggiunge oltre alla mollica «dei pezzettini di gambero rosso e di calamaro stesso, in modo che quando si mangia non dà solo la sensazione di mollica a pane asciutto, ma anche dell’effetto di morbidezza masticando anche del pesce. In caso contrario il piatto risulterebbe troppo piatto. Invece il gusto deve salire e scendere continuamente. E’ un piatto molto estivo, ma si può mangiare tutto l’anno. Si preferisce in estate perché rinfresca ed è un piatto che piace. Noi siamo sul mare su tre lati nel rione Paradiso e la gente mangia come se fosse all’interno di una nave».

jacktoto

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