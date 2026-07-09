Rosso Raro: lo zafferano in purezza dell’Etna che racconta un territorio unico

Dalla passione di Giuseppe Pennisi per il territorio etneo e per le sue straordinarie eccellenze agricole nasce Rosso Raro, un progetto che in pochi anni è riuscito a trasformare una preziosa spezia in un simbolo di qualità, autenticità e innovazione. Fondata nel 2018, l’azienda è cresciuta valorizzando lo zafferano coltivato alle pendici dell’Etna e portando questa eccellenza siciliana all’attenzione nazionale grazie a riconoscimenti prestigiosi e a una costante ricerca della qualità.