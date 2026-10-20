Giornata internazionale degli chef, la cucina come cultura, educazione e futuro

Dai sapori della tradizione alla sostenibilità alimentare: il 20 ottobre celebra i professionisti che trasformano il cibo in esperienza, conoscenza e condivisione.

La cucina non è soltanto una questione di ingredienti, ricette e abilità ai fornelli. È cultura, memoria, identità e, sempre più, uno strumento per educare a un rapporto consapevole con il cibo. È questo il messaggio al centro della Giornata internazionale degli chef, celebrata ogni anno il 20 ottobre per valorizzare una professione che unisce creatività, competenza tecnica e responsabilità sociale.

Istituita nel 2004 dallo chef Bill Gallagher, la ricorrenza richiama l’attenzione sul ruolo dei cuochi nella società e sull’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore della buona alimentazione. Per l’edizione 2026, Worldchefs rilancia il progetto Food Explorers, un’iniziativa dedicata alla scoperta degli ingredienti, della loro provenienza e dei percorsi che portano gli alimenti dal campo alla tavola.

Oltre i fornelli: il valore educativo della cucina

Uno chef non prepara semplicemente un piatto: seleziona le materie prime, ne conosce le caratteristiche, studia gli abbinamenti e costruisce un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. La cucina diventa così un linguaggio universale, in grado di raccontare territori, tradizioni familiari e incontri tra culture diverse.

Il suo valore educativo emerge soprattutto quando il cibo entra nelle scuole e nelle attività rivolte ai più giovani. Imparare a riconoscere gli ingredienti, comprendere la stagionalità dei prodotti e sperimentare preparazioni semplici può favorire autonomia, curiosità e attenzione alla qualità di ciò che si mangia.

Sostenibilità e lotta allo spreco

La professione dello chef è sempre più legata alle grandi questioni ambientali. Scegliere prodotti stagionali, valorizzare le filiere locali quando possibile, utilizzare correttamente le materie prime e ridurre gli sprechi sono azioni concrete che possono contribuire a un sistema alimentare più responsabile.

Anche nelle cucine domestiche questi principi possono fare la differenza: pianificare la spesa, conservare correttamente gli alimenti e recuperare gli avanzi in nuove preparazioni sono abitudini semplici, ma importanti.

La cucina come patrimonio da tramandare

In Italia, il lavoro degli chef si intreccia con un patrimonio gastronomico fatto di ricette regionali, prodotti tipici e saperi artigianali. Un patrimonio vivo, che non si limita a custodire il passato, ma si rinnova attraverso nuove tecniche, contaminazioni culturali e una crescente attenzione alla salute e all’ambiente.

La Giornata internazionale degli chef invita dunque a guardare alla cucina con occhi diversi: non soltanto come piacere quotidiano o professione, ma come occasione di incontro e responsabilità. Perché educare al cibo significa anche insegnare a conoscere ciò che portiamo in tavola, rispettare il lavoro di chi lo produce e comprendere il valore delle risorse utilizzate.

Il futuro della cucina passa anche da qui: dalla capacità di unire gusto, conoscenza e sostenibilità, una preparazione alla volta.