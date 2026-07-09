Caldo e gambe pesanti: perché in estate il corpo cambia?

È una sensazione che molte persone conoscono bene.

Con l’arrivo del caldo le gambe sembrano più pesanti, le caviglie si gonfiano, ci si sente meno leggeri nei movimenti e anche stare in piedi a lungo diventa più faticoso.

Non è solo una questione di temperatura. Durante l’estate il corpo deve adattarsi a condizioni diverse. Le alte temperature influenzano la circolazione e possono accentuare quella sensazione di pesantezza che molti pazienti riferiscono soprattutto a fine giornata

Perché succede?

Quando fa caldo i vasi sanguigni tendono a dilatarsi per favorire la dispersione del calore. Questo meccanismo fisiologico può rallentare il ritorno venoso e favorire la comparsa di gonfiore e pesantezza, soprattutto nelle persone che trascorrono molte ore sedute o in piedi.

Spesso il caldo mette semplicemente in evidenza un equilibrio che era già in difficoltà. Sedentarietà, ridotta mobilità, tensioni muscolari e posture mantenute a lungo possono rendere il corpo meno efficiente nella gestione del ritorno venoso.

Per questo alcune persone soffrono molto il caldo, mentre altre quasi non ne risentono.

Il ruolo dell’osteopata

L’osteopatia non interviene direttamente sulla circolazione venosa, ma può aiutare a migliorare la mobilità delle strutture coinvolte nel movimento e ridurre quelle tensioni che ostacolano il naturale adattamento del corpo.

Il nostro obiettivo è favorire un corpo che si muove meglio e che riesce ad adattarsi con maggiore facilità anche ai cambiamenti stagionali.

Il caldo non è sempre la causa del problema. Molto spesso è il fattore che rende più evidenti piccoli squilibri già presenti. Ascoltare il corpo durante l’estate significa capire come sta affrontando uno sforzo in più. E, a volte, basta poco per aiutarlo a ritrovare il suo equilibrio.