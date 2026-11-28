È uno dei prodotti più apprezzati del mare trapanese, protagonista della pesca stagionale e di una cucina che valorizza la qualità della materia prima e i sapori del territorio. Il calamaro pescato a lenza nel Mediterraneo, in particolare nelle acque delle isole Egadi e lungo il versante di tramontana della costa trapanese, si distingue per la carne dolce, tenera e particolarmente ricercata.

Un prodotto legato a un periodo preciso dell’anno, tra novembre e dicembre, che diventa anche occasione per raccontare la tradizione gastronomica locale attraverso interpretazioni capaci di coniugare ingredienti siciliani e tecniche di preparazione attente alla materia prima.

A descriverne le caratteristiche e a proporre una ricetta che ne esalta il gusto è Rocco Di Marzo, presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Trapani. «Il calamaro pescato nel Mediterraneo è particolare, con una carne molto dolce, tenera e apprezzata. In particolare, quello pescato a lenza viene catturato in questo periodo dell’anno, soprattutto qui nelle nostre Egadi e lungo il versante di tramontana delle coste del Trapanese».

Il calamaro ammutunato, una ricetta che racconta il territorio

La preparazione scelta da Di Marzo è il calamaro ammutunato, una proposta che valorizza il mollusco attraverso una farcia realizzata con ingredienti tipici della stagione e della tradizione siciliana.

«Prepariamo un pane fresco, una mollica arricchita con scorzette di agrumi. Siamo nel periodo in cui gli agrumi sono disponibili, tra novembre e dicembre: grattugiamo la scorza e aggiungiamo olio extravergine d’oliva delle Valli Trapanesi, caratterizzato da un profilo molto fruttato e particolare, insieme a un pizzico di sale».

Il ripieno viene completato con i tentacoli dello stesso calamaro, tritati a coltello, e con pomodorini datterini siciliani. Questi ultimi «hanno un’acidità e una dolcezza importanti, che si sposano bene con questa farcia. Aggiungiamo infine una piccola quantità di pecorino siciliano stagionato, che dona al piatto una nota di sapidità in più».

La cottura lenta e l’incontro con il macco di fave

Dopo essere stato farcito, il calamaro viene prima scottato in padella e successivamente cotto in forno a bassa temperatura, per preservarne la morbidezza e le caratteristiche organolettiche.

«Lo passiamo in forno a circa 80-90 gradi per una ventina di minuti. Poi lo scaloppiamo e lo presentiamo con alla base un macco di fave».

È proprio l’incontro con la vellutata di fave a completare la preparazione, creando un equilibrio tra la delicatezza del calamaro e il gusto intenso del legume. «Il nostro calamaro delle Egadi viene così reso ancora più nobile dalla vellutata di macco di fave, con una presentazione che ne valorizza la qualità», conclude Di Marzo.