Raccontare il Mediterraneo attraverso i suoi sapori, valorizzando il pescato locale e le eccellenze della Sicilia. È la filosofia che prende forma nell’ultimo antipasto inserito in carta dallo chef Claudio Ruta: un piatto a base di alici marinate, accompagnate da una friabile di pasta sfoglia, cipolle di Giarratana al miele, robiolina di capra, olive nere del Marocco, un’insalatina di finocchi e cetrioli e lamelle di tartufo nero Uncinatum.

Una preparazione che mette al centro il pesce azzurro, protagonista di una composizione gastronomica nella quale ogni ingrediente contribuisce a costruire un equilibrio tra sapori e consistenze. Le alici, servite quasi al naturale e marinate per pochi minuti con limone e olio extravergine d’oliva, conservano così la loro identità e il legame con il mare.

«Questo piatto è un antipasto che ho inserito da poco in carta. L’ho realizzato soprattutto per valorizzare nuovamente il nostro pescato, quello del Mediterraneo. In questo caso, le alici sono servite quasi al naturale, leggermente marinate per pochissimi minuti con limone e dell’ottimo olio extravergine di oliva», spiega lo chef.

A completare il pesce c’è un’insalatina di cetrioli e finocchi, che aggiunge freschezza, mentre il carattere del piatto si sviluppa attraverso l’incontro di note dolci, acide e amarognole. Tra gli ingredienti più rappresentativi spicca la cipolla di Giarratana marinata al miele di timo, una preparazione legata alla stagione in corso.

«A conferire le note agrodolci che creano l’equilibrio del piatto è la cipolla di Giarratana marinata al miele. È una preparazione che si fa in agosto, nel periodo delle cipolle di Giarratana. Ho utilizzato anche la robiolina di capra, per accentuare quella componente acida», racconta Ruta.

La robiolina contribuisce anche alla cremosità dell’insieme, mentre le olive nere del Marocco introducono una sfumatura più decisa. La loro preparazione segue la tradizione siciliana: vengono saltate in padella con aglio e finocchietto, così da sviluppare una nota amarognola che contrasta con la dolcezza della cipolla e la delicatezza del formaggio.

«Le olive nere del Marocco, preparate secondo la tradizione siciliana, con aglio e finocchietto, conferiscono una nota leggermente amarognola. Volevo arricchire il piatto con diversi spunti di gusto, creando un contrasto che evitasse un risultato uniforme», aggiunge lo chef.

A chiudere la composizione arrivano le lamelle di tartufo nero Uncinatum, ingrediente pregiato della stagione autunnale. Le sue sfumature aromatiche e delicate completano il profilo gustativo senza sovrastare gli altri elementi. La friabilità della pasta sfoglia, disposta a racchiudere la preparazione, aggiunge infine una componente croccante che dialoga con la morbidezza della robiolina e la consistenza delle alici.

«Il tartufo Uncinatum è un prodotto d’eccellenza che ci regala l’autunno. È un piatto semplice, ma complesso all’assaggio: alla fine si ritrova un equilibrio importante», sottolinea Claudio Ruta.

Il pesce azzurro e le eccellenze del territorio

La centralità delle alici non è soltanto una scelta di gusto, ma anche un richiamo al valore del pesce azzurro nella tradizione gastronomica mediterranea. Un ingrediente prezioso dal punto di vista nutrizionale, naturalmente ricco di Omega-3, proteine e micronutrienti, che trova nella semplicità della marinatura un modo per esprimere al meglio le proprie caratteristiche.

Accanto al pescato, emerge la qualità delle materie prime selezionate: l’olio extravergine d’oliva DOP dei Monti Iblei, con il suo profilo fruttato e le note di pomodoro verde ed erbe aromatiche, la cipolla di Giarratana, il miele di timo e la robiolina di capra. Ingredienti che raccontano territori e tradizioni differenti, riuniti in una preparazione dalla forte identità mediterranea.

Il risultato è un antipasto costruito su contrasti misurati: la freschezza delle alici e delle verdure, l’agrodolce della cipolla, l’acidità e la cremosità del formaggio, l’amaro delle olive e il profumo del tartufo.