Taormina Food Expo, le Lady Chef di Ragusa protagoniste con i sapori e le tradizioni degli Iblei

Le tradizioni gastronomiche non si limitano a essere raccontate: si custodiscono, si tramandano e si condividono, portando in scena sapori, storie e identità di un territorio. È questo il filo conduttore della partecipazione delle Lady Chef di Ragusa alla quinta edizione del Taormina Food Expo, che ieri, nella cornice del Palazzo dei Congressi, ha riservato uno spazio alla cultura gastronomica degli Iblei.

Ad aprire gli showcooking sono state la food blogger Barbara Conti, Segretaria provinciale e membro del Direttivo APCI di Ragusa, e Salvina Scottino, entrambe Lady Chef originarie di Scicli. Assieme a loro era presente anche Rosario Seidita, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani. Le due professioniste hanno presentato tre ricette legate alle eccellenze del territorio, riscuotendo l’apprezzamento del pubblico e offrendo un percorso tra sapori, memoria e tradizioni locali.

Lo storytelling gastronomico per raccontare il territorio

La partecipazione di APCI Ragusa ha avuto come obiettivo non soltanto la promozione dei prodotti tipici, ma anche la valorizzazione del patrimonio culturale che si nasconde dietro ogni preparazione.

Barbara Conti ha curato in particolare il racconto delle ricette, soffermandosi sulle origini, sulle tradizioni familiari e sul contesto storico e culturale che le rende rappresentative dell’identità iblea.

«Il mio contributo si è concentrato sullo storytelling gastronomico, attraverso il racconto delle ricette, delle loro origini, delle tradizioni familiari e del contesto storico e culturale che le rende così rappresentative della nostra identità. Raccontare un piatto significa andare oltre gli ingredienti e le tecniche di preparazione: significa restituire valore alla memoria, alle consuetudini e alle comunità che lo hanno custodito nel tempo», ha spiegato la Conti.

Un approccio che trasforma la cucina in uno strumento di narrazione e divulgazione, capace di far conoscere non soltanto ciò che arriva in tavola, ma anche le storie e i saperi che accompagnano ogni piatto.

Dalla scaccia ragusana alle mpanatigghie: tre ricette simbolo degli Iblei

Accanto al racconto, spazio alla dimostrazione pratica affidata alla Lady Chef Salvina Scottino, che ha preparato dal vivo la scaccia ragusana, una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica iblea.

La proposta è stata completata dalle cassate di ricotta della Pasticceria Andrea Giannone e dalle mpanatigghie di Kamò, dolci dalla storia particolare, nei quali l’incontro tra carne e cioccolato di Modica dà vita a una delle espressioni più originali della pasticceria locale.

Tre preparazioni differenti, unite dalla capacità di raccontare un territorio attraverso ingredienti, tecniche e consuetudini tramandate nel tempo. La dimostrazione culinaria e il racconto delle Lady Chef hanno così offerto al pubblico un’esperienza che ha intrecciato degustazione e conoscenza.

APCI Ragusa, promozione e identità gastronomica

La presenza al Taormina Food Expo ha rappresentato per APCI Ragusa un’importante occasione di promozione, confronto e visibilità. Una partecipazione corale che ha dato spazio al lavoro di professionisti e realtà locali impegnati nella tutela e nella diffusione delle eccellenze gastronomiche della provincia.

«Per me, rappresentare APCI Ragusa in un contesto di tale rilievo ha significato assumermi ancora una volta la responsabilità e il piacere di promuovere la nostra provincia, dando spazio alle sue storie, ai suoi prodotti e alle persone che ne sono ambasciatrici. Desidero ringraziare il presidente provinciale dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Iblei di Ragusa, Giovanni Carnibella, per la fiducia che ha riposto in me e per avermi dato l’opportunità di rappresentare il nostro territorio in questa importante manifestazione», ha dichiarato Barbara Conti.

La manifestazione ha confermato il valore degli eventi enogastronomici come occasioni per creare connessioni tra territori, operatori e pubblico, facendo della cucina un mezzo di comunicazione culturale e di valorizzazione delle identità locali.

«La gastronomia non è soltanto ciò che portiamo in tavola: è storia, appartenenza, identità. E raccontare Ragusa significa dare voce a tutto questo. Un orgoglio poterlo fare attraverso APCI, insieme a chi con passione e competenza rappresenta la nostra cucina», ha concluso la Conti.