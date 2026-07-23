Perché ti scricchiolano le articolazioni? Bisogna preoccuparsi?

di Davide Bavetta, osteopata

Capita praticamente a tutti.

Ti alzi dalla sedia e senti il ginocchio “scricchiolare”. Ruoti il collo e avverti un piccolo “crack”. Muovi le dita e producono quel rumore che molti trovano quasi soddisfacente. La domanda è sempre la stessa: è normale o significa che c’è un problema?

Nella maggior parte dei casi, la risposta è rassicurante. Uno scricchiolio articolare, da solo, non è necessariamente il segnale di una patologia. È un fenomeno molto comune e, spesso, completamente fisiologico.

Da cosa dipende quel rumore?

Le articolazioni sono strutture complesse che lavorano continuamente durante ogni movimento.

Gli scricchiolii possono essere legati a diversi fattori: il movimento di tendini e legamenti, il rilascio di piccole bolle di gas presenti nel liquido sinoviale oppure il semplice adattamento delle superfici articolari durante il movimento. Il rumore, di per sé, non ci dice se un’articolazione è sana o malata. È il contesto in cui compare a fare la differenza.

Se lo scricchiolio compare occasionalmente, non provoca dolore e non limita il movimento, nella maggior parte dei casi rappresenta una normale caratteristica del nostro corpo. Molte persone convivono con questi rumori per tutta la vita senza sviluppare alcun problema articolare.

Quando è il caso di approfondire

Diverso è il discorso se lo scricchiolio è accompagnato da dolore, gonfiore, perdita di forza, rigidità o difficoltà nei movimenti. Quando il rumore si associa ad altri sintomi, non è tanto lo scricchiolio a dover preoccupare, quanto ciò che il corpo sta cercando di comunicare.

Anche un’articolazione che inizia improvvisamente a fare rumore dopo un trauma merita una valutazione.

Il ruolo dell’osteopatia

L’approccio osteopatico non si concentra sul rumore in sé, ma sulla qualità del movimento. Attraverso una valutazione globale è possibile individuare eventuali limitazioni di mobilità, compensi posturali o sovraccarichi che possono alterare il modo in cui il corpo distribuisce le forze durante i movimenti quotidiani.

Il nostro obiettivo non è eliminare uno scricchiolio, ma favorire un movimento più armonico ed efficiente. Spesso, migliorando la funzionalità generale, anche questi fenomeni tendono a ridursi o a diventare meno frequenti.

Il corpo produce molti suoni e, nella maggior parte dei casi, fanno parte del suo normale funzionamento.

Non bisogna allarmarsi per ogni “crack”. È molto più importante ascoltare il corpo nel suo insieme: se un rumore non provoca dolore e non limita il movimento, spesso è solo una delle tante espressioni della nostra biomeccanica. Quando invece è accompagnato da altri sintomi, è sempre utile rivolgersi a un professionista per comprenderne l’origine.

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