La food blogger ha portato sul palco una ricetta della cucina contadina ragusana, arricchita con prezzemolo, cipolla bianca e un omaggio alle acciughe di Aspra. Uno show cooking tra storia, identità e sapori, accompagnato da un talk e da un appuntamento dedicato ai bambini.

Non soltanto sfincione, ma un viaggio tra le tradizioni gastronomiche della Sicilia. Lo Sfincione Fest è stato anche l’occasione per raccontare altre specialità dell’Isola e mettere a confronto culture culinarie diverse, unite da una comune storia di ingredienti semplici e ricette tramandate nel tempo. Tra le protagoniste della manifestazione c’è stata la food blogger Barbara Conti, che ha portato sul palco una preparazione legata alla tradizione degli Iblei: la Scaccia Ragusana con prezzemolo, cipolla bianca e un omaggio alle acciughe di Aspra.

La proposta è stata presentata durante uno show cooking promosso dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e condotto in diretta social da Massimo Minutella. Una ricetta che ha messo in dialogo due territori e due tradizioni: quella marinara di Bagheria e quella contadina del Ragusano.

La Scaccia Ragusana incontra le acciughe di Aspra

La scelta degli ingredienti non è stata casuale. Come ha raccontato la stessa Barbara Conti, l’intento era creare un incontro simbolico tra le tradizioni gastronomiche di due comunità siciliane.

«Una scelta non casuale, ma un incontro simbolico tra la tradizione marinara bagherese e quella contadina degli Iblei. Una ricetta semplice, genuina, figlia della cucina povera, nata quando le famiglie contadine preparavano il pane e i prodotti da forno per il fabbisogno settimanale e utilizzavano ciò che la terra offriva nelle diverse stagioni». La Scaccia Ragusana affonda infatti le proprie radici nella cultura domestica e rurale del territorio ibleo.

Il rito del sabato e la disputa tra Ragusa e Modica

Durante lo show cooking, Barbara Conti ha accompagnato la preparazione con un racconto dedicato alla storia della scaccia e alle consuetudini delle famiglie contadine.

«Prima della degustazione ho raccontato al pubblico proprio questa storia: il rito della panificazione del sabato, le famiglie riunite attorno al forno, le diverse tipologie di scacce che accompagnavano le giornate di lavoro nei campi e quella sana disputa identitaria che ancora oggi coinvolge Ragusa e Modica sull’origine e sulle caratteristiche della scaccia».

Un patrimonio gastronomico nel quale anche i dettagli della lavorazione assumono un significato preciso. La dimostrazione ha permesso di mettere a confronto la Scaccia Ragusana e quella Modicana, mostrando le diverse tecniche di ripiegatura dell’impasto e soffermandosi sul cosiddetto «rieficu», il caratteristico bordino che, nella tradizione, rappresentava una sorta di firma della famiglia che preparava la scaccia.

«Durante la dimostrazione ho illustrato le differenze tra Scaccia Ragusana e Scaccia Modicana, mostrando in particolare le diverse ripiegature dell’impasto e il caratteristico “rieficu”, il bordino che anticamente rappresentava una vera e propria firma di famiglia».

Oltre cinquanta degustazioni e l’applauso del pubblico

La presentazione ha coinvolto il pubblico presente, con una sala gremita e oltre cinquanta degustazioni distribuite durante l’iniziativa. Un riscontro che Barbara Conti ha descritto con particolare emozione.

«La risposta del pubblico è stata straordinaria. Una sala gremita, oltre cinquanta degustazioni distribuite e un caloroso applauso finale che ha rappresentato il riconoscimento più bello per un lavoro di ricerca, divulgazione e valorizzazione delle nostre tradizioni».

La partecipazione allo Sfincione Fest non si è limitata allo show cooking. La food blogger è stata anche ospite di un talk e ha presentato un evento dedicato ai bambini insieme a Giovanni Marino, contribuendo ad arricchire il programma della manifestazione con momenti di confronto e intrattenimento.

La cucina come memoria di una comunità

Portare la Scaccia Ragusana a una manifestazione dedicata a una delle specialità più rappresentative della tradizione bagherese ha significato creare un’occasione di incontro tra territori, ingredienti e storie familiari. Il cibo, in questo caso, è diventato uno strumento per raccontare la cultura di una comunità e il legame tra le generazioni.

«Portare la Scaccia Ragusana allo Sfincione Fest ha significato molto più che presentare una ricetta. Ha significato raccontare la storia di una comunità, della sua cultura contadina, delle sue famiglie e di una memoria gastronomica che merita di essere custodita e tramandata», ha concluso la Conti.