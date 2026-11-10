Etna Wine Awards 2026, grande successo per la tre giorni dedicata alle eccellenze enologiche siciliane

Tre giornate di incontri, degustazioni, masterclass, show cooking, confronti e premiazioni che hanno acceso i riflettori sulle eccellenze vitivinicole e enogastronomiche siciliane confermando il vino e il cibo come alcuni dei principali ambasciatori dell’identità, della cultura e dell’economia dell’Isola. Si è conclusa con un enorme successo di pubblico l’Etna Wine Awards 2026 – Salone Siciliano del Vino.

«È stato il risultato di un grande lavoro sinergico, costruito grazie all’impegno, alla passione e alla collaborazione di tantissime persone – sottolinea l’organizzatore Dario Moscato – voglio ringraziare innanzitutto gli oltre 140 produttori che hanno creduto in questa manifestazione, i produttori enogastronomici, le istituzioni che ci hanno sostenuto, i partner, gli sponsor, i componenti della Giuria Tecnica, gli operatori del settore, i conduttori, i giornalisti e tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile la realizzazione di queste tre straordinarie giornate».

«Un ringraziamento speciale va naturalmente al pubblico che ha risposto con grande entusiasmo dimostrando quanto sia forte l’interesse verso le nostre eccellenze vitivinicole. Abbiamo voluto costruire un evento capace di coniugare tradizione, innovazione e promozione del territorio – prosegue Moscato – offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le produzioni ed approfondire così una cultura enologica e enogastronomica che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della Sicilia. Il vino e il cibo raccontano la nostra storia, le nostre radici e l’identità dei territori ma sono anche settori dinamici capaci di creare economia, attrarre turismo e aprire nuove prospettive di crescita».

L’Etna Wine Awards 2026 ha messo al centro la qualità dei vini con le cantine e dell’enogastronomia con i presidi dedicati, ma soprattutto l’importanza di costruire collegamenti sempre più solidi tra produzione, formazione, turismo e promozione territoriale, coinvolgendo direttamente anche le nuove generazioni in un percorso capace di generare sviluppo, professionalità e nuove opportunità occupazionali.

Tra i momenti più attesi della manifestazione ci sono state le premiazioni dell’«Etna Wine Awards – Salone Siciliano del Vino», curate dalla Giuria Tecnica, nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 novembre. Riconoscimenti al patrimonio enologico e alla capacità dei produttori di custodire le tradizioni interpretando le nuove sfide del mercato, dell’innovazione e della sostenibilità.