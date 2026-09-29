Ottobrata Zafferanese, al via la 46ª edizione: giovedì la presentazione a Catania

L’autunno siciliano torna a profumare di uva, miele, mele, funghi e castagne. A Zafferana Etnea è tutto pronto per la 46ª edizione dell’Ottobrata Zafferanese, la tradizionale manifestazione dedicata ai prodotti tipici dell’Etna e alle eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio.

Il programma dell’edizione 2026 sarà presentato ufficialmente giovedì 1° ottobre alle 10.30, nel corso di una conferenza stampa in programma nella Sala Conferenze del Palazzo della Regione Siciliana, ex Palazzo Esa, in via Beato Bernardo 5 a Catania.

L’Ottobrata si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno siciliano e una vetrina per le produzioni agricole, l’artigianato e le tradizioni enogastronomiche dell’area etnea. La manifestazione, nata come mostra-mercato dei prodotti tipici, nel tempo ha ampliato la propria proposta, diventando un appuntamento capace di intrecciare gastronomia, turismo, cultura e promozione del territorio.

L’edizione 2026 si articolerà in quattro domeniche, dal 4 al 25 ottobre, ciascuna dedicata a una diversa produzione dell’Etna: l’uva il 4 ottobre, il miele l’11, le mele il 18 e funghi e castagne il 25 ottobre.

La manifestazione è inserita dal 2019 tra i grandi eventi della Regione Siciliana e rappresenta, secondo gli organizzatori, un’occasione per mettere in relazione agricoltura, produzioni di qualità, artigianato, turismo e attività commerciali, con una ricaduta sulla promozione dell’economia locale.

Alla conferenza stampa sarà presente anche Luca Sammartino, assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea, a conferma del coinvolgimento istituzionale nella valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari siciliane.

Saranno inoltre presenti Salvatore Russo, sindaco di Zafferana Etnea; Salvatore Coco, vicesindaco e assessore al Turismo e allo Spettacolo; Sergio Alampo, assessore all’Agricoltura; Francesco Leonardi, assessore alle Attività Produttive; e Gaetano Pappalardo, presidente del Comitato Ottobrata, insieme agli assessori, alla Giunta e ai consiglieri comunali e alle autorità civili e istituzionali invitate.

La conferenza servirà a illustrare il programma completo e le novità della 46ª edizione, che porterà ancora una volta nel centro storico di Zafferana Etnea i sapori e le tradizioni dell’Etn