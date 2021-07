Musica, “C’era una volta alle…Egadi”

Dopo le Eolie Music Fest, un altro concerto con pubblico in barca.

Sabato 3 luglio si è tenuto un affascinante concerto al tramonto in occasione della seconda tappa della manifestazione “C’era una volta alle…Egadi”.

Un concerto-tributo al maestro Ennio Morricone scomparso un anno fa. Con il pubblico partecipante dalle barche in rada o in acqua ai piedi del Castello di Punta Troia a Marettimo, una suggestiva caletta. I musicisti Gino De Vita alla chitarra ed Enzo Toscano al violoncello si sono esibiti interpretando alcuni brani del maestro Morricone arrangiati per duo.

Il progetto “C’era una volta alle… Egadi” è promosso dalla Pro Loco Isole Egadi e ideato da Filippo Peralta ed è volto alla promozione della musica, della cultura e del territorio proprio perché immerso in contesti naturali di rara bellezza. Un’occasione per ricordare il maestro Morricone, vincitore di ben due premi Oscar, abbinando la sua musica alle tre isole dell’arcipelago delle Egadi.

Un tour di tre tappe iniziato il 26 giugno a Punta Sottile a Favignana e che terminerà con la terza tappa sabato 10 luglio a Cala Fredda a Levanzo.