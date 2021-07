Governance Poll 2021: Salvo Pogliese in fondo alla classifica

Salvo Pogliese, sindaco di Catania malgrado le molteplici vicissitudini che lo hanno visto protagonista, si trova in fondo alla classifica dei sindaci e governatori italiani più apprezzati.

È quanto raccolto dal Governance Poll 2021 del Sole 24 Ore che mette a confronto i risultati del sondaggio commissionato nel 2021 insieme ai voti ottenuti alle elezioni.

La Sicilia vede da lontano, anzi lontanissimo, i primi posti tra dissesto e problematiche amministrative. Se all’ultimo posto per gradimento troviamo il primo cittadino catanese Pogliese, occupa il terzultimo posto nella classifica il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Male anche Cateno De Luca, l’indomabile sindaco messinese che in un anno è passato dal secondo al 22esimo posto.

Buone notizie, invece, per il Presidente della Regione Nello Musumeci che guadagna ben 9,2 punti e si posiziona al 7esimo posto per gradimento insieme al Presidente Toscano Eugenio Giani e al governatore delle Marche Francesco Acquaroli. Un risultato che ha un peso maggiore dopo il risultato dell’anno precedente che vedeva il governatore siciliano in coda alla classifica.

E.G.