Caltagirone celebra il gusto siciliano: al via “Le Forme del Gusto”, tra olio, cibo, artigianato e design

La città della ceramica si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze del territorio. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 2026, piazza Municipio a Caltagirone ospiterà “Le Forme del Gusto”, una manifestazione che mette insieme olio extravergine d’oliva, cibo, artigianato e design attraverso incontri, degustazioni, mostre e spettacoli.

Un viaggio alla scoperta delle identità siciliane che nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare e creativo del territorio, creando un dialogo tra produttori, istituzioni, professionisti e cittadini. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Sviluppo delle risorse territoriali del Comune di Caltagirone, in collaborazione con Olio Officina, Associazione nazionale Città dell’Olio e Accademia Italiana della Cucina.

Olio e design: il gusto incontra la creatività

Il programma si apre venerdì 7 agosto alle ore 18.30 con l’inaugurazione della mostra “Olio & Design: Anima Mediterranea”, un percorso dedicato al rapporto tra prodotto, territorio e cultura progettuale.

Dodici architetti e designer italiani interpreteranno il tema dell’olio come elemento capace di raccontare identità, paesaggio e tradizione mediterranea. Tra i protagonisti figurano nomi come Luisa Bocchietto, Massimo Iosa Ghini, Ugo La Pietra, Ico Migliore e Andrea Branciforti.

A seguire spazio al talk “Olio, territorio, artigianato e design”, con gli interventi dei curatori Cintya Concari e Roberto Marcatti, di Andrea Branciforti e dell’assessore alla Cultura Claudio Lo Monaco. L’incontro sarà moderato dallo storico del design Luigi Patitucci.

Durante la giornata saranno inoltre protagoniste degustazioni di olio e prodotti locali curate da Francesca Giarratana, Lady Chef dell’Associazione cuochi di Catania.

Tre giorni tra sapori, incontri e musica

La manifestazione accompagnerà il pubblico per tutto il weekend con un calendario ricco di appuntamenti.

Sabato 8 agosto, alle 18.30, sarà dedicato al tema della promozione turistica, dell’olivicoltura e del ruolo delle comunità dell’olio, con un talk che coinvolgerà esperti, amministratori, agronomi e rappresentanti del territorio. In serata, alle 21, spazio alla musica con lo spettacolo della The Astronote Band.

Domenica 9 agosto, sempre alle 18.30, il focus sarà sull’olivicoltura calatina e sul ruolo dell’olio nelle case e nella ristorazione, con la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti dell’Accademia Italiana della Cucina. La chiusura della manifestazione è prevista alle 21 con lo spettacolo musicale di Orofino & Luvespone.

Lello Analfino protagonista della prima serata

A chiudere la giornata inaugurale sarà la musica di Lello Analfino e T Orkestar, attesi alle 21.30 in piazza Umberto. Un appuntamento che accompagnerà il pubblico dopo una giornata dedicata ai sapori, alle tradizioni e alla creatività siciliana.

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