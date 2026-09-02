Giornata mondiale della noce di cocco: il “frutto della vita” che nutre il mondo

Il 2 settembre si celebra il World Coconut Day, una ricorrenza dedicata a una delle colture più versatili e importanti per milioni di persone. Dalla tavola all’agricoltura, dall’economia alla sostenibilità, il cocco è molto più di un semplice ingrediente esotico.

C’è chi lo associa alle spiagge tropicali, chi all’acqua fresca bevuta direttamente dalla noce e chi al profumo dei dolci. Ma dietro quel guscio duro e marrone si nasconde una delle colture più preziose per numerose comunità del pianeta.

Il 2 settembre si celebra infatti la Giornata mondiale della noce di cocco (World Coconut Day), una ricorrenza promossa dall’International Coconut Community (ICC). La data coincide con la fondazione dell’organizzazione, nata nel 1969 con l’obiettivo di sostenere e sviluppare il settore mondiale del cocco.

Un frutto, mille utilizzi

Il cocco è una coltura straordinariamente versatile. La polpa viene utilizzata fresca, essiccata o trasformata in latte, crema, farina e olio; l’acqua è diventata negli ultimi anni una bevanda sempre più diffusa; guscio e fibra possono essere impiegati per numerosi prodotti, mentre le foglie e altre parti della palma trovano utilizzi tradizionali nell’artigianato e nella vita quotidiana.

Non sorprende quindi che la palma da cocco venga spesso definita “albero della vita”. La sua importanza non è soltanto alimentare: in molte aree del mondo rappresenta una fonte di reddito, lavoro e sostentamento per le famiglie agricole. La FAO sottolinea inoltre il ruolo della coltivazione del cocco in numerose comunità insulari e costiere, dove può contribuire all’alimentazione, all’economia locale e alla resilienza degli ecosistemi.

Un settore che coinvolge milioni di persone

Secondo i dati diffusi dall’International Coconut Community, la coltivazione del cocco interessa oltre 12,2 milioni di ettari in più di 90 Paesi, con una produzione di circa 67 miliardi di noci all’anno. Nel 2024 il valore delle esportazioni mondiali di prodotti derivati dal cocco ha raggiunto circa 19,61 miliardi di dollari.

Numeri che aiutano a capire perché questa giornata non sia soltanto un’occasione per celebrare un alimento particolarmente amato, ma anche per accendere i riflettori su agricoltori, lavoratori, imprese e comunità che dipendono da questa coltura.

Dalla tradizione alle nuove sfide

Il successo internazionale del cocco ha aperto nuove opportunità commerciali, ma anche nuove sfide. Cambiamenti climatici, malattie delle piante, produttività delle coltivazioni e condizioni economiche dei piccoli agricoltori sono alcuni dei temi al centro del dibattito sul futuro del settore.

Per questo, negli ultimi anni, la Giornata mondiale del cocco è stata accompagnata da iniziative dedicate all’innovazione, alla ricerca e alla sostenibilità. L’obiettivo è rendere il comparto più resiliente e garantire che la coltivazione possa continuare a rappresentare una risorsa per le generazioni future.

Anche in cucina il cocco è protagonista

Dal punto di vista gastronomico, il cocco attraversa culture e continenti. È ingrediente fondamentale di numerose ricette asiatiche, africane, caraibiche e sudamericane e viene utilizzato tanto nelle preparazioni dolci quanto in quelle salate.

Negli ultimi anni è inoltre entrato stabilmente nelle cucine occidentali, dove latte e bevanda di cocco, farina, olio e scaglie vengono utilizzati in ricette sempre più numerose.

Una versatilità che spiega anche il crescente interesse commerciale per i suoi derivati.

Una giornata per guardare oltre la spiaggia

La Giornata mondiale della noce di cocco invita dunque a guardare oltre l’immagine da cartolina della palma tropicale. Dietro una noce di cocco ci sono agricoltura, commercio internazionale, tradizioni culturali, lavoro e ricerca.

Il 2 settembre può essere quindi l’occasione per riscoprire un prodotto che, con la sua straordinaria capacità di essere utilizzato in tanti modi diversi, continua a occupare un posto importante nell’economia e nella vita quotidiana di milioni di persone.

Un piccolo frutto dall’enorme valore globale.