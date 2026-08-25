Caldo estremo e inquinamento: nelle città il rischio raddoppia

Le ondate di calore non sono soltanto una questione legata alle temperature. Nelle città, quando il termometro sale e l’atmosfera diventa più stabile, può peggiorare anche la qualità dell’aria.

È un legame sempre più importante da considerare perché caldo e inquinamento possono alimentarsi a vicenda, creando condizioni particolarmente problematiche per la salute, soprattutto nelle aree urbane.

Le temperature elevate e la scarsa ventilazione possono infatti favorire la permanenza degli inquinanti vicino al suolo, mentre la forte radiazione solare accelera le reazioni chimiche che portano alla formazione dell’ozono troposferico.

Quando il caldo fa peggiorare l’aria

Durante una fase di caldo intenso l’atmosfera può diventare più stabile e meno movimentata. Gli inquinanti prodotti dal traffico, dagli impianti di riscaldamento e dalle attività industriali hanno così maggiori difficoltà a disperdersi.

A questo si aggiunge il ruolo della luce solare. L’ozono presente nella parte bassa dell’atmosfera, infatti, non viene emesso direttamente dalle automobili o dalle industrie, ma si forma attraverso reazioni fotochimiche che coinvolgono diverse sostanze, tra cui ossidi di azoto, composti organici volatili, monossido di carbonio e metano.

Il risultato può essere un aumento delle concentrazioni di ozono durante le giornate più calde e soleggiate. Il fenomeno non rimane necessariamente confinato alle grandi città: le masse d’aria possono trasportare gli inquinanti anche verso aree rurali e territori situati sottovento.

Ozono e salute: perché è un problema

L’ozono troposferico è un potente agente ossidante e può avere effetti sull’apparato respiratorio. L’esposizione a concentrazioni elevate può irritare le vie respiratorie, ridurre la funzionalità polmonare e aggravare condizioni come l’asma.

Il rischio diventa ancora più significativo quando le alte temperature sottopongono già l’organismo a uno stress importante.

Tra le persone maggiormente vulnerabili ci sono bambini, anziani, persone con patologie croniche e lavoratori costretti a svolgere attività fisica all’aperto. Le concentrazioni elevate di ozono sono inoltre associate a un aumento dei ricoveri ospedalieri e a una riduzione della possibilità di svolgere normalmente attività all’aperto.

Gli effetti non riguardano soltanto le persone. L’ozono può danneggiare anche la vegetazione e le colture, interferendo con la fotosintesi e contribuendo alla riduzione delle rese agricole.

Il ruolo del black carbon

Tra gli elementi da tenere sotto osservazione c’è anche il black carbon, conosciuto comunemente come nerofumo o fuliggine.

Si tratta di una componente del particolato prodotta dalla combustione incompleta di combustibili e materiali. Le principali fonti comprendono motori diesel, impianti di riscaldamento, incendi, combustioni domestiche e alcune attività industriali.

Il black carbon rimane nell’atmosfera per un periodo relativamente breve, ma assorbe la radiazione solare e contribuisce al riscaldamento. Quando si deposita sulla neve o sul ghiaccio, inoltre, ne riduce la capacità di riflettere la luce e può accelerarne la fusione.

Nelle città, durante condizioni atmosferiche favorevoli all’accumulo degli inquinanti, la sua concentrazione può aumentare. Un altro elemento critico sono gli incendi boschivi, favoriti da caldo e siccità, che rappresentano una significativa fonte di particolato e black carbon.

Un circolo vizioso tra clima e inquinamento

Il rapporto tra temperature elevate e qualità dell’aria può quindi trasformarsi in un vero e proprio circolo vizioso.

Il cambiamento climatico favorisce ondate di calore più frequenti e intense. Il caldo, insieme alla luce solare e alla stagnazione dell’aria, può aumentare alcuni inquinanti. Ozono e black carbon contribuiscono a loro volta al riscaldamento e, nel caso degli incendi, possono alimentare ulteriormente il problema.

È una dinamica che rende ancora più urgente intervenire sulle emissioni dei cosiddetti superinquinanti, tra cui metano, black carbon, ozono troposferico e idrofluorocarburi. Alcuni di questi composti hanno una permanenza atmosferica più breve rispetto alla CO₂, ma possono avere effetti importanti sul clima nel breve periodo.

Secondo la Climate and Clean Air Coalition, intervenire sulle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata attraverso soluzioni già disponibili potrebbe contribuire a evitare fino a 0,6 °C di riscaldamento entro il 2050.

Dalla mobilità agli edifici: dove intervenire

Una parte importante della risposta passa dalle città.

Il traffico stradale rappresenta una fonte di ossidi di azoto, monossido di carbonio e composti organici volatili che partecipano ai processi di formazione dell’ozono. I veicoli diesel contribuiscono inoltre alle emissioni di particolato e black carbon.

Ridurre il traffico, rafforzare il trasporto pubblico, favorire la mobilità pedonale e ciclabile e accelerare l’elettrificazione dei trasporti può quindi produrre benefici sia sulla qualità dell’aria sia sulle emissioni climalteranti.

Ma non basta intervenire sulle automobili.

Anche gli edifici possono contribuire alle emissioni attraverso gli impianti di riscaldamento e le combustioni. La riqualificazione energetica, l’utilizzo di pompe di calore alimentate da energia rinnovabile e sistemi di riscaldamento più puliti possono ridurre consumi ed emissioni.

Durante l’estate, inoltre, isolamento, schermature solari, ventilazione naturale, tetti verdi e pareti verdi possono aiutare a limitare il surriscaldamento degli edifici e ridurre il ricorso alla climatizzazione.

Le città devono affrontare caldo e inquinamento insieme

Uno degli aspetti più importanti riguarda proprio il modo in cui le amministrazioni affrontano il problema.

Molte città hanno già strumenti dedicati alle ondate di calore e programmi specifici per la qualità dell’aria. Spesso, però, questi sistemi vengono sviluppati separatamente.

Il legame tra temperatura e inquinamento suggerisce invece la necessità di unire monitoraggio, previsioni e sistemi di allerta.

Durante le giornate più critiche, le informazioni alla popolazione dovrebbero tenere conto contemporaneamente delle temperature, dei livelli di ozono e della presenza di particolato, indicando anche quando è preferibile limitare l’attività fisica all’aperto e prestare maggiore attenzione alle persone più vulnerabili.

Rendere le città più fresche e più pulite

Affrontare contemporaneamente caldo e inquinamento significa quindi intervenire sia sulle cause sia sull’adattamento.

Meno combustioni, trasporti più puliti, edifici efficienti e una progressiva riduzione dell’uso dei combustibili fossili possono contribuire a migliorare la qualità dell’aria. Allo stesso tempo, alberi, aree ombreggiate, spazi verdi, materiali capaci di accumulare meno calore e una migliore gestione dell’acqua possono rendere gli ambienti urbani più resilienti alle temperature estreme.

La sfida, in definitiva, non riguarda soltanto il modo in cui affrontiamo la prossima ondata di calore.

Riguarda come vogliamo progettare le città nelle quali vivremo nei prossimi decenni.

Perché intervenire sugli inquinanti atmosferici significa proteggere la salute oggi, ma anche contribuire a rallentare il riscaldamento e rendere le città più preparate agli effetti del cambiamento climatico.

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