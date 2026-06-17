Cani e gatti e caldo estivo: come proteggere gli animali domestici dalle alte temperature

Con l’arrivo della gestione calda ci chiediamo come tenere al fresco i nostri amici a quattro zampe in casa, soprattutto per evitare che subiscano degli sbalzi di temperatura quando si spostano da un luogo all’altro.

Tutti noi utilizziamo i condizionatori per tenerci al fresco e dobbiamo tenere conto anche del fatto che i cani e i gatti rispetto a noi non sudano e quindi non hanno il nostro stesso sistema di termoregolazione. Il veterinario appassionato di divulgazione Mirko Ivaldi spiega nel dettaglio quali sono gli accorgimenti più semplici da tenere a mente quando i nostri amici a quattro zampo soffrono il caldo.

«L’ambiente per cani e gatti deve essere confortevole in tutte le stagioni – sottolinea Ivaldi – e questo lo diamo per assodato. Per poter ulteriormente migliorare la qualità del benessere degli animali con questo caldo ci sono alcuni accorgimenti da tenere in mente. prima di tutto se si ha un condizionatore va bene tenerlo in funzione per i nostri animali e per loro la temperatura sui 20-22 gradi è accettabile. Se il condizionatore non c’è conviene tenere persiane e imposte chiuse e tenere aperta la finestra, compatibilmente con la gestione degli animali. I locali alla sera e la mattina presto devono essere tenuti in modo che entri aria fresca da fuori».

C’è da ricordare anche che va lasciata a disposizione più acqua del solito e questo vale soprattutto per il cane perché «non avendo la possibilità di sudare termoregola con la bocca e la perdita di liquidi a bocca aperta è molto più massiccia. Il gatto ha qualche ghiandola sudoripara e può aumentare le probabilità di andare al grattatoio. Avere un grattatoio al fresco in una posizione d’ombra non è male. Quando gli animali vanno per esempio in un giardino deve esserci sempre una parte ombreggiata che non sia calda fornendosi anche di ombreggianti appositi. Si deve lasciare sempre parecchia acqua in quantità equivalente a una piscinetta per bambini, che però potrebbero essere bucate da cani e gatti. Il cane se è particolarmente accaldato può entrarvi, basta che l’acqua non sia troppa, in modo tale da rendergli facile l’entrata e l’uscita».

Sono utili anche «le pergole, gli arrampicanti o le toppie, ovvero pergolati fatti con la vite e che un tempo avevano la funzione di proteggere in estate nelle zone in cui c’erano le colture dei bachi da seta o dei gelsi. L’animale non deve essere esposto al calore diretto e alla luce solare diretta. Cemento e asfalto possono portare al rischio di ustione e durante le ore caldissime si deve evitare qualsiasi tipo di passeggiata. Se quest’ultima prevede tratti di asfalto o cemento si deve proprio evitare. Inoltre in estate gli animali si devono tenere nelle aree più fresche della casa. Anche accendere il condizionatore al massimo se l’animale ha caldo è sbagliato perché il cambiamento termico deve essere graduale. I ventilatori devono essere esposti in modo che l’animale non ci vada, non tanto per il rischio di farsi male, bensì di romperlo».