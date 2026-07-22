Giornata Mondiale del Cervello: la salute della mente inizia dalle scelte di ogni giorno

Ogni anno, il 22 luglio, si celebra la Giornata Mondiale del Cervello (World Brain Day), un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della ricerca e della cura delle malattie neurologiche. Promossa dalla World Federation of Neurology, la ricorrenza coinvolge istituzioni, professionisti sanitari e associazioni di tutto il mondo con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della salute cerebrale.

Il cervello è il centro di controllo del nostro organismo: regola pensieri, emozioni, memoria, movimento e funzioni vitali. Eppure, troppo spesso ci si prende cura della sua salute solo quando compaiono i primi segnali di un disturbo. Secondo le principali organizzazioni sanitarie internazionali, le malattie neurologiche rappresentano oggi una delle principali cause di disabilità e mortalità nel mondo, con un impatto crescente dovuto anche all’invecchiamento della popolazione.

La buona notizia è che molte azioni quotidiane possono contribuire a preservare il benessere del cervello. Un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e grassi “buoni”, l’attività fisica regolare, un sonno di qualità e il controllo di fattori di rischio come ipertensione, diabete e colesterolo sono alleati preziosi per ridurre il rischio di numerose patologie neurologiche.

Anche mantenere la mente attiva svolge un ruolo fondamentale. Leggere, studiare, imparare nuove competenze, coltivare relazioni sociali e dedicarsi ad attività che stimolano il ragionamento e la creatività aiuta a rafforzare la cosiddetta “riserva cognitiva”, un patrimonio che può contribuire a contrastare gli effetti dell’invecchiamento cerebrale.

La Giornata Mondiale del Cervello rappresenta anche un momento per riflettere sull’importanza della ricerca scientifica. Negli ultimi anni i progressi nella diagnosi e nel trattamento di malattie come Parkinson, Alzheimer, epilessia, sclerosi multipla e ictus hanno aperto nuove prospettive, ma restano ancora molte sfide da affrontare per garantire cure tempestive e accessibili a tutti.

Prendersi cura del cervello significa, in definitiva, investire nella qualità della vita. Le scelte che compiamo ogni giorno – dall’attività fisica all’alimentazione, fino alla gestione dello stress – possono fare la differenza nel preservare una delle risorse più preziose che possediamo.

La ricorrenza del 22 luglio ricorda che la salute del cervello non riguarda soltanto gli specialisti o chi convive con una malattia neurologica: è una responsabilità condivisa, che coinvolge ciascuno di noi e che inizia dai piccoli gesti quotidiani.