L’osteopatia entra nel Servizio Sanitario Nazionale: cosa cambia per i pazienti

DI DAVIDE BAVETTA OSTEOPATA

Negli ultimi anni l’osteopatia ha vissuto una trasformazione importante. Da disciplina spesso percepita come complementare o poco conosciuta, è entrata progressivamente nel panorama delle professioni sanitarie riconosciute.

Con la pubblicazione del decreto che disciplina l’equipollenza dei titoli pregressi, si completa un percorso iniziato nel 2018 con la Legge Lorenzin, che aveva riconosciuto ufficialmente l’osteopata come professione sanitaria.

Per chi lavora in questo settore, si tratta di un passaggio importante. Per i pazienti, invece, significa soprattutto una cosa: maggiori garanzie.

Un percorso iniziato anni fa

Negli ultimi anni l’osteopatia ha attraversato una profonda trasformazione. Prima è arrivato il riconoscimento della professione sanitaria, poi la definizione del profilo professionale, gli accordi tra Stato e Regioni e la nascita del percorso universitario abilitante.

Oggi, con il nuovo decreto, si aggiunge un tassello fondamentale: la regolamentazione dei titoli e dei percorsi formativi di chi già esercita la professione. In altre parole, il sistema inizia a definire criteri sempre più chiari per garantire competenze e formazione omogenee.

Cosa cambia per i pazienti

La novità più importante riguarda proprio chi si rivolge a un osteopata.

Negli anni, la formazione degli operatori è stata molto eterogenea. Esistevano percorsi diversi tra loro, spesso difficili da confrontare per chi cercava un professionista qualificato.

L’obiettivo delle nuove norme è creare standard condivisi e verificabili, offrendo ai cittadini maggiori tutele e maggiore trasparenza. Per il paziente, questo significa poter contare sempre di più su professionisti inseriti all’interno di un quadro normativo definito.

L’osteopatia entrerà nel Servizio Sanitario Nazionale?

È probabilmente la domanda che viene posta più spesso. La risposta è che non esiste ancora una prescrizione diretta o una copertura automatica delle prestazioni osteopatiche da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Ma la strada è stata aperta.

Il completamento del percorso normativo crea infatti le condizioni per una futura integrazione dell’osteopatia nei percorsi assistenziali pubblici, secondo modalità che saranno definite nei prossimi anni da Ministero e Regioni.

Si tratta di un passaggio importante, perché riconosce all’osteopatia un ruolo sempre più strutturato all’interno del sistema sanitario.

Una professione che dialoga con altre figure sanitarie

Negli ultimi anni è cresciuta anche la collaborazione tra osteopati, medici, fisioterapisti e specialisti. Questa evoluzione riflette un cambiamento più ampio: la salute viene sempre più affrontata attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale professionisti diversi collaborano per offrire al paziente una visione più completa.

L’osteopatia può inserirsi in questo contesto come strumento complementare, nel rispetto delle competenze di ogni figura sanitaria.

Verso un albo professionale

Tra gli sviluppi più attesi c’è anche la creazione di un albo professionale dedicato agli osteopati. Come avviene per altre professioni sanitarie, l’iscrizione rappresenterà un elemento di riconoscimento, controllo e tutela.

L’obiettivo non è soltanto organizzativo, ma anche quello di contrastare l’abusivismo e garantire il rispetto di criteri professionali e deontologici condivisi.

Una nuova fase per l’osteopatia

Il riconoscimento normativo non cambia il modo in cui lavoriamo con il paziente, ma cambia il contesto in cui questa professione viene esercitata. Significa maggiore chiarezza, maggiore responsabilità e una collocazione sempre più definita all’interno del panorama sanitario italiano.

L’osteopatia non entra improvvisamente negli ambulatori pubblici da un giorno all’altro. Ma il completamento del percorso normativo rappresenta un passaggio storico.

Dopo anni di dibattiti, regolamentazioni e trasformazioni, la professione entra ufficialmente nell’architettura del sistema sanitario italiano. E il vero significato di questa svolta riguarda soprattutto i pazienti: più tutele, più trasparenza e una professione sempre più integrata nel percorso della salute.

Da osteopata, considero questo passaggio un momento importante non tanto per la categoria professionale, ma per i pazienti. Negli anni ho visto crescere l’interesse verso l’osteopatia, ma anche la necessità di fare chiarezza su competenze, formazione e ruolo dell’osteopata all’interno del percorso di cura.

Avere regole condivise e standard formativi definiti significa offrire maggiori garanzie a chi si affida a noi. Credo che il vero valore di questa evoluzione sia proprio questo: costruire un dialogo sempre più solido con le altre professioni sanitarie, mettendo al centro la persona e non la singola disciplina. Perché quando la salute viene affrontata attraverso competenze diverse che collaborano tra loro, il beneficio più grande è sempre quello del paziente».

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