Estate e caldo: perché bere acqua è il primo gesto per proteggere la salute

Con l’aumento delle temperature cresce anche il rischio di disidratazione. Bere a sufficienza non serve solo a placare la sete, ma è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo e per prevenire i malori tipici dell’estate.

Quando il termometro supera i 30 gradi, il nostro corpo mette in moto un sofisticato sistema di raffreddamento: la sudorazione. Evaporando dalla pelle, il sudore abbassa la temperatura corporea, ma allo stesso tempo comporta una perdita significativa di acqua e sali minerali. Se questi liquidi non vengono reintegrati, il rischio di disidratazione aumenta rapidamente.

È un fenomeno che può colpire chiunque, ma che interessa in modo particolare anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche e chi svolge attività fisica o lavora all’aperto. In molti casi, inoltre, la sensazione di sete arriva quando l’organismo ha già iniziato a perdere una quantità importante di liquidi.

I primi segnali della disidratazione possono sembrare banali: bocca secca, stanchezza, mal di testa, capogiri e urine più scure del normale. Se la perdita di liquidi continua, possono comparire abbassamenti della pressione arteriosa, crampi muscolari, confusione mentale e, nei casi più gravi, colpi di calore che richiedono un intervento medico tempestivo.

Gli esperti consigliano di bere regolarmente durante tutta la giornata, senza aspettare di avere sete. Per un adulto sano il fabbisogno idrico varia in base all’età, al peso, all’attività fisica e alle condizioni climatiche, ma durante le giornate più calde può essere necessario assumere anche oltre due litri di acqua, aumentando ulteriormente l’apporto se si pratica sport o si trascorre molto tempo all’aperto.

L’idratazione non dipende soltanto dall’acqua. Anche frutta e verdura contribuiscono in modo significativo all’apporto di liquidi. Anguria, melone, pesche, cetrioli, zucchine e pomodori sono alimenti ricchi d’acqua e rappresentano un valido aiuto per mantenere l’equilibrio idrico dell’organismo.

Attenzione invece alle bevande zuccherate e agli alcolici. Le prime apportano calorie spesso non necessarie, mentre l’alcol può favorire la perdita di liquidi, aumentando il rischio di disidratazione. Anche un consumo eccessivo di bevande contenenti caffeina può avere un effetto poco favorevole se non accompagnato da un’adeguata assunzione di acqua.

Un altro consiglio è quello di distribuire l’assunzione di liquidi nell’arco della giornata. Bere poco e spesso è generalmente più efficace che assumere grandi quantità d’acqua in una sola volta. Chi pratica attività fisica dovrebbe inoltre idratarsi prima, durante e dopo l’esercizio, soprattutto nelle ore più calde.

Con le ondate di calore sempre più frequenti, bere acqua diventa un gesto di prevenzione tanto semplice quanto fondamentale. Insieme a un’alimentazione leggera, all’uso di abiti traspiranti e all’evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, una corretta idratazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare l’estate in sicurezza.

Perché, quando il caldo si fa intenso, un bicchiere d’acqua non è solo un sollievo: è un alleato prezioso per la salute.

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