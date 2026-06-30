Estate e blatte in casa: perché arrivano proprio adesso e come tenerle lontane

Con l’aumento delle temperature aumentano anche gli incontri indesiderati. Le blatte, spesso chiamate impropriamente scarafaggi, trovano nell’estate le condizioni ideali per proliferare e cercare rifugio nelle nostre abitazioni. Ma perché succede? E soprattutto, come possiamo prevenirne la comparsa?

Ogni anno, con l’arrivo del caldo, la scena si ripete: una blatta attraversa velocemente il pavimento della cucina, compare nel bagno o sbuca da uno scarico. Un incontro che provoca disgusto nella maggior parte delle persone, ma che ha una spiegazione ben precisa.

Le alte temperature accelerano infatti il ciclo vitale di questi insetti e ne aumentano l’attività. In estate le blatte si riproducono più rapidamente, si spostano con maggiore frequenza alla ricerca di acqua e cibo e, nelle città, trovano nelle reti fognarie un habitat ideale. Da lì possono raggiungere gli edifici attraverso tubature, scarichi, crepe nei muri e persino porte o finestre lasciate aperte durante le ore serali.

Non è necessariamente un problema di scarsa igiene. Sebbene la presenza di residui alimentari rappresenti un forte richiamo, anche una casa perfettamente pulita può essere visitata dalle blatte se offre accessi facili o fonti d’acqua. Un lavandino umido, una perdita sotto il lavabo o una ciotola del cane lasciata piena durante la notte possono essere sufficienti ad attirarle.

Tra le specie più diffuse in Italia c’è la Blattella germanica, di piccole dimensioni e molto comune nelle cucine, e la Periplaneta americana, più grande, spesso proveniente dalle fognature e capace di volare per brevi tratti. Entrambe prediligono ambienti caldi, umidi e poco disturbati.

La prevenzione rimane la strategia più efficace. Gli esperti consigliano di:

-conservare gli alimenti in contenitori ben chiusi;

-eliminare regolarmente briciole e residui di cibo;

-non lasciare stoviglie sporche nel lavello durante la notte;

-riparare eventuali perdite d’acqua;

-sigillare crepe, fessure e passaggi attorno alle tubature;

-installare zanzariere o reti anche sugli scarichi, dove possibile;

-svuotare frequentemente i bidoni della spazzatura e mantenerli ben chiusi.

Anche gli spazi esterni meritano attenzione. Foglie accumulate, legna accatastata e materiali lasciati in giardino possono trasformarsi in rifugi ideali da cui gli insetti raggiungono facilmente l’abitazione.

Se la presenza delle blatte diventa frequente o si notano esemplari anche durante il giorno, potrebbe trattarsi di un’infestazione già avviata. In questi casi i comuni spray insetticidi raramente risolvono il problema alla radice, perché non eliminano nidi e uova. L’intervento di una ditta specializzata nella disinfestazione rappresenta spesso la soluzione più efficace.

Convivere con il caldo estivo significa anche fare i conti con una maggiore presenza di insetti. Sapere perché le blatte entrano in casa permette però di adottare piccoli accorgimenti quotidiani che riducono sensibilmente il rischio di trovarsele davanti. La prevenzione, ancora una volta, è l’arma migliore.

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