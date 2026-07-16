Dolore al gluteo: è sempre colpa del nervo sciatico?

È uno dei dolori che viene più spesso definito con una diagnosi fai da te: “Ho la sciatica.”

Ma il dolore al gluteo non è sempre causato dal nervo sciatico. Anzi, nella mia esperienza, molto spesso il problema ha un’origine diversa. Quando il dolore non è davvero sciatica

Il nervo sciatico può certamente essere coinvolto, ma esistono molte altre condizioni che provocano un dolore localizzato al gluteo o che si irradia verso la coscia. Tensioni muscolari, rigidità del bacino, limitazioni dell’anca o compensi della colonna possono provocare fastidi molto simili tra loro.

Il corpo compensa continuamente

Nel mio lavoro cerco sempre di capire perché il corpo abbia iniziato a distribuire male i carichi. Spesso il dolore compare nel gluteo, ma il problema nasce altrove.

Il punto in cui sentiamo dolore non coincide quasi mai con la causa. Il corpo compensa per mesi, a volte per anni, prima di iniziare a manifestare un sintomo.

Lavorare molte ore seduti, guidare a lungo o ridurre l’attività fisica può aumentare il sovraccarico della muscolatura del bacino. Non è tanto la posizione in sé a creare il problema, quanto il fatto di mantenerla troppo a lungo.

Quando rivolgersi all’osteopata

L’approccio osteopatico valuta il corpo nel suo insieme, osservando la mobilità del bacino, della colonna, delle anche e il modo in cui queste strutture collaborano durante il movimento. ‘obiettivo non è trattare solo il punto doloroso, ma capire perché quel dolore sia comparso proprio lì.

Il dolore è un messaggio. Interpretarlo correttamente significa aiutare il corpo a recuperare un equilibrio che, spesso, aveva iniziato a perdere molto prima della comparsa del sintomo.