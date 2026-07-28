Addio all’obsolescenza programmata: dal 31 luglio arriva il diritto alla riparazione in Europa

Dal 31 luglio 2026 cambia il rapporto tra consumatori, produttori e oggetti di uso quotidiano. Entra infatti nella fase operativa la nuova normativa europea sul diritto alla riparazione, una svolta che punta a contrastare lo spreco, allungare la vita dei prodotti e ridurre il fenomeno dell’obsolescenza programmata.
La direttiva europea 2024/1799, approvata dall’Unione Europea, introduce nuove regole per rendere più semplice e conveniente riparare beni difettosi o danneggiati, favorendo un modello di consumo più sostenibile rispetto alla sostituzione automatica con un prodotto nuovo.
Una nuova era per elettrodomestici, smartphone e dispositivi elettronici
Per anni molti consumatori si sono trovati davanti a un bivio: riparare un prodotto guasto oppure acquistarlo nuovamente. In diversi casi, costi elevati, difficoltà nel reperire pezzi di ricambio o mancanza di assistenza hanno reso la seconda scelta più immediata.
La nuova normativa europea nasce proprio per invertire questa tendenza, incentivando la riparazione e il riutilizzo dei beni ancora funzionanti. L’obiettivo è ridurre lo smaltimento prematuro di prodotti che potrebbero avere una seconda vita.
Tra i prodotti interessati rientrano diverse categorie già soggette a requisiti europei di riparabilità, come alcuni elettrodomestici, apparecchi elettronici e altri beni di consumo.
Cosa cambia per i produttori
Con il nuovo quadro normativo, i produttori avranno maggiori responsabilità: in presenza di un bene tecnicamente riparabile dovranno garantire la possibilità di intervento anche oltre il periodo della garanzia legale, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Prima della riparazione il consumatore dovrà inoltre ricevere informazioni chiare attraverso un modulo europeo dedicato, con indicazioni su:
- tipo di intervento necessario;
- tempi previsti;
- costi della riparazione;
- eventuale disponibilità di un prodotto sostitutivo.
Un cambiamento che punta a rendere la riparazione una scelta più trasparente e accessibile.
Stop agli sprechi: la sfida dell’economia circolare
La spinta europea nasce anche da una questione ambientale. Secondo i dati dell’Unione Europea, ogni anno nell’UE vengono prodotti circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti derivanti da beni che potrebbero essere riparati, con un impatto significativo sulle emissioni e sul consumo di risorse.
Allungare la durata dei prodotti significa quindi ridurre la quantità di rifiuti elettronici e favorire un modello basato sull’economia circolare, dove gli oggetti vengono mantenuti in uso più a lungo possibile.
Una piattaforma europea per trovare riparatori
La direttiva prevede anche la creazione di strumenti digitali per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Entro il 31 luglio 2027 dovrà essere disponibile una piattaforma online europea dedicata alla riparazione, attraverso cui i cittadini potranno trovare riparatori, venditori di prodotti ricondizionati e realtà impegnate nel recupero dei beni.
L’Italia verso il recepimento della direttiva
Come gli altri Stati membri, anche l’Italia è chiamata ad adeguare la propria normativa nazionale entro il termine previsto dall’Unione Europea. La direttiva dovrà essere recepita e applicata entro il 31 luglio 2026.
Il diritto alla riparazione rappresenta dunque un cambio di prospettiva: non più prodotti progettati per essere rapidamente sostituiti, ma beni pensati per durare più a lungo, essere recuperati e continuare a essere utilizzati.
Una trasformazione che coinvolge consumatori, aziende e ambiente e che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella gestione del ciclo di vita degli oggetti di uso quotidiano.