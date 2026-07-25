Aci Sant’Antonio saluta la storica Pasticceria Miraglia: dopo quarant’anni cala il sipario su un simbolo del gusto

Ci sono attività commerciali che, con il passare degli anni, smettono di essere semplici negozi e diventano parte della memoria collettiva di un territorio. È il caso della Pasticceria Miraglia di Aci Sant’Antonio, che dopo quarant’anni di attività ha annunciato la chiusura definitiva, lasciando un velo di malinconia tra clienti, amici e affezionati.

Per intere generazioni di santantonesi – ma anche per tanti clienti provenienti dai comuni vicini – Miraglia non è stata soltanto una pasticceria. Era il luogo delle colazioni della domenica, delle feste di famiglia, dei vassoi di pasticcini per le ricorrenze e, soprattutto, delle celebri specialità di tavola calda e da colazione diventate negli anni un vero marchio di fabbrica.

Un punto di riferimento per Aci Sant’Antonio

Tra le caratteristiche che hanno reso famosa la Pasticceria Miraglia c’erano le dimensioni generose dei suoi prodotti. Arancini, cartocciate, cipolline, iris, cornetti e tante altre specialità erano conosciuti ben oltre i confini del paese proprio per la loro abbondanza, qualità e gusto.

Una filosofia semplice, ma efficace: porzioni importanti, ingredienti genuini e un’accoglienza familiare che ha fidelizzato migliaia di clienti nel corso di quattro decenni.

L’annuncio sui social

Ad annunciare la chiusura è stata la stessa famiglia Miraglia attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, che ha immediatamente raccolto centinaia di commenti e condivisioni.

Con grande emozione, i titolari hanno scritto: «Cari clienti e amici, dopo quarant’anni di dolcezze, passioni e colazioni condivise, con dispiacere è arrivato il momento per la Pasticceria Miraglia di scrivere la parola fine a questo meraviglioso capitolo. Questa domenica, domani, sarà il nostro ultimo giorno di attività».

Un messaggio che racconta tutta la difficoltà di chi è costretto a chiudere un’attività che ha rappresentato una parte importante della propria vita.

Quarant’anni di rapporti umani

Nel lungo post pubblicato sui social, la famiglia Miraglia ha voluto sottolineare soprattutto il legame costruito con i clienti nel corso degli anni. «Non è facile trovare le parole giuste per descrivere l’emozione di questo momento. In tutti questi anni siete stati molto più di semplici clienti, siete diventati parte della nostra famiglia».

Parole che testimoniano come dietro il bancone non ci fosse soltanto un’attività commerciale, ma una relazione quotidiana fatta di volti conosciuti, amicizie e ricordi condivisi.

Un grazie a generazioni di clienti

La storia della Pasticceria Miraglia si intreccia con quella di Aci Sant’Antonio. Migliaia di persone sono cresciute facendo colazione tra quelle mura o acquistando i prodotti che hanno accompagnato compleanni, battesimi, comunioni e tante altre occasioni speciali.

Nel loro saluto finale si legge tutta la riconoscenza verso chi, negli anni, ha contribuito al successo dell’attività. «Abbiamo avuto il privilegio di accompagnarvi nei vostri momenti di festa, nelle vostre domeniche e nelle vostre routine quotidiane, vedendo crescere generazioni di clienti che oggi ci salutano con lo stesso affetto di allora».

E ancora: «Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a ognuno di voi per la fiducia, la fedeltà e il calore che ci avete dimostrato in quattro decenni. Se siamo diventati un punto di riferimento, il merito è solo del vostro immenso affetto».

Un pezzo di storia che se ne va

La chiusura della Pasticceria Miraglia rappresenta la fine di una pagina importante per il commercio locale. Non soltanto per la qualità dei suoi prodotti, ma perché attività come questa diventano nel tempo luoghi della memoria, capaci di raccontare la storia di una comunità attraverso i piccoli gesti quotidiani.

L’ultimo saluto è arrivato anche da tutto il personale: «Un saluto da tutto il nostro staff, Alfio, Mario e un saluto dal nostro caro Mario».

Con la chiusura della storica pasticceria si spegne una delle insegne più conosciute di Aci Sant’Antonio, ma resta il ricordo di quarant’anni di lavoro, passione e profumo di brioche appena sfornate che continueranno a vivere nella memoria di chi, almeno una volta, si è fermato da Miraglia.