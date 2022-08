Continuano i lavori pubblici sul territorio comunale di Aci Sant’Antonio. Cantiere aperto in via Nocilla, per un importo di mezzo milione di euro.

I lavori previsti riguardano la regimentazione delle acque piovane con il recupero del sistema fognario oltre al rifacimento dell’asfalto.

La stessa via sarà poi oggettoanche dell’allargamento e sistemazione della zone dove insistono diverse importanti attività commerciali che per questioni di logistica necessitano da tempo di spazi ad hoc.

Un’ importante intervento legato al dissesto idrogeologico.

Nell’ambito della sistemazione del territorio per ovviare alle problematiche legate alle piogge, poi, a breve partiranno ulteriori lavori legati alla via di fuga presente in via San Giuseppe, una zona che negli anni ha sofferto particolarmente in occasione di temporali.

«Si tratta di interventi che Aci Sant’Antonio aspettava da molto tempo – spiega il sindaco Santo Caruso – e per i quali finalmente siamo riusciti a trovare la quadra. Ancora una volta, l’ennesima in questi anni, si interviene in maniera decisa ed evidente sul territorio, a testimonianza del fatto che questa amministrazione non ha costruito il suo mandato su parole, ma su fatti concreti ».