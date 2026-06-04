Catania FC, ritorno a Torre del Grifo e fiducia a Grella: tifosi divisi dopo le parole di Pelligra

Il ritorno del Catania FC a Torre del Grifo

Qualche ora prima che la nazionale italiana di calcio andasse a vincere contro il Lussemburgo per il Catania Fc è arrivata l’ora del ritorno dopo quattro anni nel centro sportivo Torre del Grifo, acquistato dai mesi scorsi dalla società rossazzurra con a capo il presidente Ross Pelligra.

Pelligra conferma la fiducia a Vincenzo Grella

Lo stato d’animo tra i tifosi è a livelli molto bassi dopo l’ennesima annata buttata al vento, in quanto conclusa senza la tanto agognata promozione in Serie B, ma i vertici della società rossazzurra non hanno perso occasione per farsi sentire riguardo soprattutto ai programmi per la prossima stagione.

La posizione di Alessandro Zarbano

Il presidente Pelligra ha confermato ancora una volta per tutte le fiducia al vice presidente Vincenzo Grella, figura piuttosto discussa dai tifosi, soprattutto in quanto ritenuta inesperta per il ruolo che svolge da quattro anni a questa parte. Il biondo australiano ex Empoli, Ternana, Parma e Torino è stato definito dallo stesso Pelligra uomo di fiducia della famiglia del presidente, ma la conferma è arrivata anche per il direttore generale Alessandro Zarbano.

I tifosi si dividono sui social

Adesso la parola passa ai fatti e nei prossimi giorni la dirigenza dovrebbe incontrarsi per definire le strategie per la prossima stagione, per la quale il presidente si è detto molto fiducioso riguardo al raggiungimento del traguardo. Sui social i tifosi si sono divisi tra chi continua a contestare la presenza di Grella in società e chi invece vuole che il pubblico lasci lavorare la società per raggiungere i traguardi che la Catania calcistica vuole da diversi anni.

link slot

toto togel

situs toto togel